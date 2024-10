7 películas de ciencia ficción disponibles en Filmin que todo fan del género debería ver

Las plataformas de streaming nos han permitido tener una gran cantidad de historias a nuestro alcance, pero a menudo resulta bastante complicado navegar en un mar de contenidos tan abrumador y con un algoritmo que sinceramente, no suele acertar demasiado sobre nuestros gustos. De esta forma, la figura de los preescriptores se ha vuelto realmente útil para aquellos suscriptores que no quieren pasarse varios minutos «scrolleando» y terminar viendo algo que no les gusta. Por eso, hoy recomendamos 7 películas de ciencia ficción que no te puedes perder si eres un auténtico fan del género. Están todas en Filmin:

7 películas de ciencia ficción

1-‘Solaris’ (1972)

Nos referimos por supuesto al clásico de Andrei Tarkovski y no al horripilante remake de Steven Soderbergh y George Clooney. Una cinta clave en la historia del cine dirigida por el cineasta por excelencia de Rusia que parece imposible no nombrar si se hace un repaso de las grandes películas de ciencia ficción. Funcionando como contrapunto cinematográfico cultural a 2001: Una odisea en el espacio, esta adaptación de Stanislaw Lern es una aventura espacial con claros componentes del drama psicológico. El protagonista es un enviado a una estación espacial de un remoto planeta cubierto de agua, con el objetivo de investigar la misteriosa muerte de un científico.

2-‘Moon’ (2009)

La ópera prima de Duncan Jones fue un soplo de aire fresco que, irónicamente, respondía a los cánones clásicos de las películas de ciencia ficción de otra época. El hijo de David Bowie jamás volvió alcanzar ese nivel por el que arrasó en varios festivales de la talla de Sitges, BAFTA y BIFA (British Independent Filme Awards). La trama de Moon se centra en un astronauta que vive aislado durante tres años en una excavación minera de la luna. Cuando su contrato está a punto de terminar, descubre un terrible secreto que determinará su futuro.

Protagonizada por Sam Rockwell, el reparto se completa con KayaScodelario, Matt Berry, Malcolm Stewart, Benedict Wrong y un Kevin Spacey que ofrece su voz a uno de los asistentes robóticos de la estación lunar.

3-‘High Life’ (2018)

High Life fue una de esas cintas que formó parte de la transformación de Robert Pattinson como actor, en su etapa por desentenderse su imagen de intérprete del cine adolescente. Recibió críticas muy dispares en su estreno, pero desde luego es una de esas películas de ciencia ficción que no deja a nadie indiferente, dividiendo al mismo tiempo tanto al público como a la crítica profesional.

Su argumento se centra en la historia de Monte y su hija Willow, quienes viven aislados en una estación espacial. Aunque en realidad no siempre estuvieron solos, ya que formaban parte de un grupo de condenados a muerte que aceptaron conmutar sus sentencias por participar en una misión con destino al agujero negro más cercano a la Tierra.

4-‘Encuentros en la tercera fase’ (1977)

Clásico entre los clásicos y un título al que podemos recurrir mientras esperábamos a que Steven Spielberg termine su nueva historia sobre ovnis. Protagonizada por el cancelado Richard Dreyfuss, Teri Garr y Melinda Dillon, Encuentros en la tercera fase narra los acontecimientos de un avistamiento de varios objetos voladores por parte de unos personajes que intentarán encontrar respuesta al misterio que ha cambiado por completo sus vidas. Paralelamente, un grupo de científicos comienzan a investigar los extraños sucesos.

5-‘Coherence’ (2013)

Hace ya más de 10 años de su estreno, pero desde que llegó a las salas, este filme independiente se convirtió automáticamente en una aventura de culto dentro de la ciencia ficción contemporánea. La trama se sitúa décadas después de un acontecimiento sucedido tras el paso de un cometa en Finlandia, donde una mujer denuncio que el hombre que estaba con ella en el salón no era su marido. Décadas después, un grupo de amigos recuerda el caso mientras cenan, brindan y se preparan para la llegada de otro cometa…

(A partir del 22 de octubre)

6-‘Friendship’s Death’

Filme británico completamente desconocido para el gran público y que fue, la ópera prima del teórico cinematográfico Peter Wollen. La sinopsis explica como un robot (Tilda Swinton) es enviado a la tierra para intentar atraer a los humanos a vivir en paz. La misión era originalmente terminar en el MIT, pero por error, esta inteligencia artificial las en Amman, Jordania, durante los disturbios del Septiembre negro. Un periodista británico (Bill Paterson) viene en su ayuda cuando el ser se encuentra vagando sin rumbo después de un bombardeo. Invitándole a la habitación de un hotel, él no está seguro de creer a su nueva huésped, pero se ve atraído por el inusual punto de vista que tiene del mundo dicho androide.

7-‘Little Joe’

Alice es una madre soltera que cría plantas en una empresa que busca desarrollar nuevas especies. Con su trabajo ha conseguido desarrollar una planta de increíble valor terapéutico que si se consume, aporta una gran dosis de felicidad. En contra de las normas, un día decide llevar dicha planta a casa para que la consuma su hijo, Joe. Cuando su panacea comienza a crecer, Alice se da cuenta que no es en realidad tan inofensiva como parece.