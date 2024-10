‘The Electric State’: la película más cara de Netflix por fin muestra sus primeras imágenes oficiales

The Electric State es uno de esos proyectos heredados del antiguo liderazgo de Scott Stuber en Netflix. Una cinta de ciencia ficción que le ha costado a «La gran N roja» unos 300 millones de dólares y que, de ser por el nuevo jefe Dan Lin, seguramente no hubiese siquiera finalizado su producción. Pero claro, esta propuesta no es la Batgirl de Warner y su cancelación traería demasiados problemas a nivel reputacional a los dirigentes de la corporación californiana. Sobre todo, teniendo en cuenta que está encabezada por la estrella de la marca, Millie Bobby Brown y toda una serie de estrellas internacionales dirigidas por los hermanos Russo (Vengadores: Endgame). Ahora, tras varias complicaciones en el set, por fin la compañía se ha dignado a mostrar las primeras imágenes en las que la protagonista aparece acompañada de Chris Pratt y del ganador del Oscar, Ke Huy Quan.

Basada en la novela homónima de Simon Stålenhag, el filme se ambienta en unos apocalípticos años 90 donde una niña llamada Michelle, se une a un robot para encontrar a su hermano desaparecido. Del mismo modo, el material promocional permite echar un vistazo a la tecnología y diseño de producción que tendrán los androides del relato, además de encontrar las primeras instantáneas de los personajes de Stanley Tucci y Giancarlo Esposito. Desde luego y a falta de un primer tráiler oficial, las imágenes no dejan lugar a dudas sobre la implicación del departamento de diseño y efectos especiales, pues jamás hemos visto un CGI igual en un proyecto creado para la empresa fundada por Reed Hastings y Marc Randolph. Aún con todo, The Electric State se espera para el 2025, sin una fecha oficial por parte del terminal de transmisión. Se desconoce igualmente si desde la productora pretenden que antes del catálogo de Netflix, pueda llegar a las salas de cine para rentabilizar económicamente parte de la inversión.

Los Russo regresan a Netflix

Tardaremos un poco en conocer si definitivamente, la nueva aventura de Joe y Anthony Russo con el gigante del streaming resulta ser una consecución final de fracasos o si en cambio, los cineastas firmarán un producto redondo para Netflix. Precisamente, hace algunos meses supimos que los hermanos regresarían a Marvel para dirigir Vengadores: Doomsday, acompañados de la reencarnación de Robert Downey Junior en el Doctor Doom. Una vuelta ansiada y necesaria en ambos sentidos, pues a la casa de las ideas no le ha ido nada bien sin la visión del dúo de realizadores, ni a estos les han funcionado sus respectivos intentos de crear contenido interesante en las diversas plataformas de vídeo bajo demanda.

En 2020 produjeron Tyler Rake. Filme de acción al más puro estilo de John Wick donde sí que obtuvieron cierto rédito a nivel crítico y de audiencia. Sin embargo, Ni la secuela ni El agente invisible lograron los méritos que deseaban en un principio los mandamases de la major. Sobre todo, teniendo en cuenta que El agente invisible fue en su momento la película más cara de la historia del sello (200 millones de dólares). Del mismo modo, con su productora AGBO, los Russo rompieron el récord de Prime Video con la fallida Citadel, una serie de 135 millones de partida presupuestaria que no terminó de convencer a nadie. Todo esto sumado a su futuro gran trabajo en el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel), nos lleva a pensar en que The Electric State será esa última oportunidad del los directores para triunfar en Netflix.

Hablando con Vanity Fair, los directores expresaron cuál era la relevancia de de la obra de Stålenhag en la actualidad: «Parecía una historia sobre familias rotas y personas rotas que intentaban encontrarse en un mundo roto. También nos pareció que era algo que nos identificaba a nosotros, que criamos a nuestros hijos en un mundo dominado por la tecnología».

Los problemas de ‘The Electric State’

The Electric State nos lleva a una ucronía situada en 1994, donde la humanidad se encuentra en una situación delicada. Tras haber ganado un conflicto bélico contra la IA, los humanos se encuentran en medio de una crisis existencial en la que tratan de recuperarse sin la ayuda de las máquinas. Es bajo este contexto, donde las personas comienzan a perder humanidad y los robots, comienzan a sentir.

En la historia, Pratt da vida a Keats, un camionero al que se unirá Michelle para viajar al peligroso territorio al que pretende llegar sí o sí, con tal de rencontrarse con su hermano. A los robots individualistas de la trama les ponen voz Woody Harrelson, Brian Cox y Jenny Slate. Entre los diferentes problemas con los que se encontraron los Russo en la edición, fue la necesidad de grabar nuevas secuencias adicionales (reshoots, en el argot cinematográfico). Una acción bastante común en los largometrajes con tantos efectos especiales, pero que siempre suponen un engorro y un retraso para los estrenos. Para más inri, durante el rodaje uno de los trabajadores murió en un accidente de tráfico después de terminar una jornada laboral del set, lo que obligó a paralizar todavía más la filmación.

No obstante, parece que por fin dentro de poco tendremos un primer tráiler y que The Electric State fijará una fecha definitiva para su llegada a cines y streaming.