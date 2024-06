La nueva película de Netflix con Millie Bobby Brown es una de las más caras de la historia del cine

Más allá del éxito que está teniendo Del revés 2, la coyuntura actual de la cartelera está demostrando lo difícil que resulta para las major recuperar sus inversiones. Sobre todo en aquellos filmes con presupuestos de entre 150 y 200 millones de dólares como El especialista y Furiosa, dos de los fracasos económicos más grandes que seguramente nos vaya a dejar este 2024. Estas abultadas partidas presupuestarias son el primer handicap del que parten las superproducciones y por eso, no sería extraño que si el devenir peyorativo de la asistencia a las salas continua, se comience a establecer un límite riguroso sobre la propia inversión inicial de los blockbuster. Del mismo modo, las plataformas de streaming terminarán aplicando la misma filosofía pero antes, Netflix y Millie Bobby Brown todavía tienen que estrenar una de las películas más caras de la historia.

La cinta en cuestión es The Electric State, la adaptación homónima del libro de Simon Stålenhag. Un relato de ciencia ficción postapocalíptico dirigido por Anthony y Joe Russo, los dos cineastas clave en el éxito final de La saga del Infinito del UCM (Universo Cinematográfico de Marvel). El proyecto, capitaneado por Netflix y Millie Bobby Brown, es una de esas películas que de salir ahora, la marca no aceptaría. Teniendo en cuenta el nuevo modelo estratégico de estrenos que quiere promover Dan Lin, director de la línea fílmica de la compañía. Sin embargo, The Electric State es una propuesta heredada que además, ha ido engrosando su presupuesto debido a varias complicaciones en su rodaje.

‘The Electric State’: ¿Cuánto ha costado?

Las películas del terreno de la ciencia ficción no suelen ser precisamente baratas de producir en el negocio audiovisual. Blade Runner 2049 costó 259 millones de dólares, Dune otros 165 y recientemente, Atlas supuso 100 millones para las arcas de Netflix. No obstante, «la gran N roja» se ha superado con creces con The Electric State y ha terminado por invertir 300 millones de dólares (algunos medios incluso hablan de 320 millones). Por supuesto y aun viniendo de su época de bonanza, la idea del lanzamiento de la obra magna de Netflix y Millie Bobby Brown no pasaba por alcanzar dichas cifras. Desgraciadamente para el desarrollo de la cinta, tanto la huelga de actores y guionistas como el fallecimiento de un miembro importante del equipo, han terminado por elevar esas necesidades presupuestarias.

No es la primera vez en la que los hermanos Russo trabajan con esta aparente «barra libre» de inversión. Los directores tuvieron 356 millones de presupuesto en Vengadores: Endgame y 316 millones en Vengadores: Infinity War. Una nimiedad para lo que ambas acabarían consiguiendo en la taquilla, entrando en el Top 10 de los largometrajes históricos en términos de recaudación. Eso sí, a la dupla no le ha ido tan bien fuera del mundo de los superhéroes. También para Netflix, los Russo firmaron El agente invisible, una adaptación de la novela de Mark Greaney que partía de 200 millones de dólares y que no cosechó ni grandes críticas ni los números esperados para el servicio de streaming californiano. Por último, los hermanos firmaron The Citadel, la segunda serie más cara de la historia de la televisión para Prime Video. Con sus más de 300 millones de presupuesto, The Electric State se coloca como el quinto filme más caro de la historia del cine.

La cinta narra la travesía de una niña huérfana por el oeste americano, contando con la ayuda de un robot misterioso y un vagabundo un tanto excéntrico. El objetivo de la pequeña es encontrar a su hermano menor. The Electric State todavía no tiene una fecha de estreno definitiva en Netflix, pero se espera que llegue a lo largo del 2024 al catálogo de contenidos de la plataforma. Además de Bobby Brown, el reparto cuenta con la presencia de nombres de la talla de Chris Pratt, Stanley Tucci o el ganador del Oscar Ke Huy Quan, entre otros.

Netflix y Millie Bobby Brown

El éxito de Netflix y Millie Bobby Brown es algo que históricamente se ha retroalimentado. La británica no era nadie en la industria antes de aparecer en Stranger Things, pero la empresa fundada por Marc Randolph y Reed Hastings todavía por aquel entonces no había conseguido tener un fenómeno de éxito hasta dicha creación de los hermanos Duffer. Así nació una relación simbiótica en la que la joven iba creciendo como actriz, mientras atraía a la generación Z al terminal protagonizando Enola Holmes y su secuela, aparte de la reciente Damsel.

Esa asociación fructuosa podría tener los días contados. Dan Lin rechazó la última propuesta de Bobby Brown y su sello, mientras que la quinta temporada de Stranger Things se acerca a su irremediable recta final. ¿Supondrá The Electric State el fin de la relación profesional entre Netflix y la actriz?