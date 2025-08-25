Prime Video va a eliminar estas 5 obras maestras antes del fin de agosto: no te las puedes perder

Las plataformas de streaming actualizan su contenido cada semana, haciendo que casi sea imposible estar al día con todas las novedades fílmicas y las últimas series del mercado. Pero del mismo modo, al terminar los contratos de distribución de ciertos títulos, dichas marcas de vídeo bajo demanda suprimen también semanalmente, varias películas destacadas. Así que como aviso, nos hemos adelantado seis días para recolectar varios filmes que desaparecerán de Amazon el próximo 31 de agosto. Estas películas de Prime Video son obras maestras y no te las puedes perder bajo ningún concepto:

Prime Video elimina estas obras maestras

1-‘Apocalypse Now’

¿Qué podemos decir de Apocalypse Now que no se haya dicho ya? Francis Ford Coppola llevó la guerra a su propio rodaje a través de la adaptación de Joseph Conrad, El corazón de las tinieblas. Con una de las producciones más complicadas de la historia del celuloide, nada hacía presagiar que al director de El Padrino fuese a salir airoso del caos formado alrededor de la grabación. Sin embargo y contra todo pronóstico, hoy nadie parece dudar de un largometraje que representó el horror bélico como nunca antes se había visto en la gran pantalla.

2-‘Arde Mississippi’

Gene Hackman y Willem Dafoe interpretan a dos agentes del FBI ideológicamente diferentes que deben investigar un complejo caso en un pueblo sureño a finales de los 60. Con el racismo profundamente arraigado y el Ku Klux Klan de por medio, los federales deberán rastrear la desaparición de tres activistas defensores de los derechos humanos.

3-‘Expiación’

Versionando la excelente obra de Ian McEwan, Joe Wright filmó una de las tragedias románticas más impecables de este siglo. Gracias en parte a las fantásticas interpretaciones de James McAvoy y Keira Knightley. Centrada en 1935, esta cinta de Prime Video funciona como una de esas obras maestras que permanecen en la retina de toda una generación de espectadores. La trama parte de una acusación infundada de la joven Briony Tallis hacia Robbie Turner, el amante de su hermana. Un acto que cambiará irremediablemente las vidas de todos los implicados.

4-‘Casablanca’

Clásico entre los clásicos, el filme de Michael Curtiz ha pasado a la historia del cine como uno de esos trabajos que envejecen como el mejor de los vinos. Durante la Segunda Guerra Mundial, Casablanca era una ciudad a la que llegaban miles de personas huyendo de la conflicto bélico, dándose después cuenta de que salir de ella no era tan sencillo como la llegada. Bajo este contexto, Rick Blaine tiene la llave para conseguir la libertad de Victor Laszlo, un líder de la resistencia checa que es el marido de su antigua amante, Ilsa lund. Una mujer a la que todavía no ha podido olvidar.

5-‘Cowboy de medianoche’

Representan dos de las mejores interpretaciones de las carreras de Dustin Hoffman y Jon Voight. Adaptando la novela homónima de James Leo Herlihy, la sinopsis de Cowboy de medianoche nos pone en la piel de Joe Buck, un joven tejano que viaja a Nueva York con la esperanza de tener un gran éxito como cowboy de exhibición. Sin embargo, pronto descubre cómo el mundo no es como él imaginaba, teniendo que trabajar como gigoló para mujeres maduras de Manhattan.