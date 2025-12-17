Muere un hombre tras estrellarse su avioneta en Mazarambroz (Toledo)

Un hombre de 41 años ha muerto este miércoles 17 de diciembre tras estrellarse la avioneta que pilotaba en la Dehesa El Castañar de Mazarambroz, en la provincia de Toledo. Según informaron fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias (112 Castilla-La Mancha), el aviso sobre el accidente se recibió a las 11:23 horas, momento en el que se activó un amplio dispositivo de búsqueda y rescate.

La aeronave había partido del aeródromo de Casarrubios, con destino a un municipio de Cádiz, aunque durante el trayecto se perdió el contacto con el piloto. Ante la desaparición, avisó de inmediato a la Guardia Civil y al Servicio de Salvamento Aéreo, que coordinaron la búsqueda de la avioneta. Paralelamente, se desplazaron al lugar bomberos de Orgaz y personal del Servicio de Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha (Infocam), encargados de asegurar la zona y colaborar en las labores de rastreo.

Tras varias horas de búsqueda, la avioneta fue localizada alrededor de las 14:00 horas, completamente destrozada, aunque el cuerpo del piloto no se encontró hasta pasadas las 17:30 horas, después de un operativo exhaustivo que incluyó revisiones de la zona forestal y la coordinación de todos los cuerpos de emergencia implicados.

De momento se desconocen las causas del accidente. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar si la colisión se produjo por fallo mecánico, error humano o condiciones meteorológicas adversas. Asimismo, se está evaluando la documentación de la aeronave y del piloto, así como la posible colaboración de testigos o cámaras de vigilancia en el área cercana al accidente.

El suceso ha conmocionado a la localidad de Mazarambroz y a los vecinos del entorno de la Dehesa El Castañar, un área natural de gran valor ambiental donde suelen realizarse vuelos recreativos. Los equipos de rescate han destacado la dificultad de acceder al lugar del accidente debido al terreno abrupto y boscoso, lo que alargó las labores de localización del cuerpo.