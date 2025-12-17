Los fans de 007 están de enhorabuena: estas películas de la saga pueden verse gratis por tiempo limitado

Los amantes del cine de acción y el espionaje suelen tener a la franquicia de James Bond como una referencia incontestable. Creado por Ian Fleming en 1952, el agente británico representa algo más que un simple rol de la literatura del género. Es un tótem cinematográfico memorable a la altura de Indiana Jones, Sherlock Holmes o Superman. Concentrando un total de 25 largometrajes y debutando en 1962 con Agente 007 contra el Dr. No, la saga pasa por un impasse en el que todavía falta encontrar a un nuevo actor que se enfunde el codiciado esmoquin. Por eso y mientras esperamos la llegada de una nueva entrega, nunca está de más repasar el universo del personaje, aprovechando que RTVE Play ofrece seis películas gratis por tiempo limitado:

007: 6 películas gratis en RTVE Play

1-‘El mañana nunca muere’ (1997)

Fue la segunda cinta protagonizada por Pierce Brosnan, tras la celebrada Goldeneye. Dirigida por Roger Spottiswoode, la trama gira alrededor de un gran magnate de los medios de comunicación (claramente inspirado en la figura de Steve Jobs). Su malvado plan de dominio mundial consiste en generar una guerra entre Inglaterra y China, mediante el hundimiento de un barco anglosajón.

Desaparecerá de RTVE Play el 20 de diciembre.

2-‘El mundo nunca es suficiente’ (1999)

Obtuvo mejores valoraciones que su antecesora y fue de alguna forma, la cima de Denise Richards como icono estelar de los 90. La sinopsis gira en torno a la relación del espía con Elektra, la hija de un magnate del petróleo que fallece en un atentado en el cuartel general del MI6. Bond de nuevo encarnado por Brosnan, debe protegerla de múltiples asesinos al mismo tiempo en el que destapa una conspiración.

Desaparecerá de RTVE Play el 21 de diciembre

3-‘Muere otro día’ (2002)

Fue la despedida de Brosnan como 007 y por tanto, la últimas películas gratis de la franquicia que podemos ver de él en la plataforma de streaming pública. Hong Kong, Cuba, Londres…la apuesta más internacional de la saga tuvo a Halle Berry como chica Bond y unos discutidos efectos digitales que no han envejecido demasiado bien.

Desaparecerá de RTVE Play el 22 de diciembre

4-‘Skyfall’ (2012)

Casino Royale había supuesto un importante reinicio pero su secuela, Quantum of Solace, no cumplió con las expectativas debido en parte a la huelga de guionistas. Bajo la mirada del director Sam Mendes, Skyfall llegó para borrar de lleno cualquier duda de la etapa de Daniel Craig como James Bond. Un filme monumental que debe mucho a El caballero oscuro de Christopher Nolan. Y sí, Javier Bardem es el mejor villano de la franquicia.

Desaparecerá de RTVE Play el 19 de diciembre

5-‘Spectre’ (2015)

Como su propio nombre indica, esta entrega sumergió al protagonista en las conspiraciones de la temida organización criminal liderada por alguien, que tiene razones muy personales contra el espía. Aquí el antagonista fue Christoph Waltz, mientras que Léa Seydoux debutaba como chica Bond. La propuesta en líneas generales, tenía un cierto aura de despedida clásica para el personaje y Craig.

Desaparecerá de RTVE Play el 20 de diciembre

6-‘Sin tiempo para morir’ (2021)

La MGM convenció a Craig para una última aventura con un importante cheque de por medio. 007: Sin tiempo para morir es la última de las películas gratis disponibles del personaje y hasta el momento, la última adaptación que se ha hecho de la obra de Fleming. Con Cary Joji Fukunaga tras las cámaras, su desenlace no convenció a nadie.