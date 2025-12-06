Denis Villeneuve podría tener un claro favorito para el nuevo James Bond: cumple todos los requisitos

Superman, Indiana Jones, Batman, Sherlock Holmes, Spider-Man, Hamlet…el séptimo arte ha esculpido fotograma a fotograma a toda una serie de mitos por los que a diferencia de sus intérpretes, no pasa el tiempo. Llegar a dar vida a alguno de estos icónicos roles representa una cima profesional y, un reconocimiento popular para la eternidad. Pero quizás, ninguno de ellos tenga una singularidad histórica tan presente como el espía con licencia para matar nacido de la mente de Ian Fleming en 1952. La propiedad intelectual, ahora en manos de Amazon MGM, se encuentra en un momento de reinicio clave para su futuro audiovisual en el que elegir a la persona que se enfundará el esmoquin determinará en buena parte el triunfo o el fracaso de la era post-Daniel Craig. Las últimas informaciones apuntan a un hombre que cumple aparentemente todos los requisitos para el papel y que según los principales informes, es el favorito del director Denis Villeneuve para ser el nuevo James Bond.

El nombre en cuestión no es otro que el de Callum Turner, actor que debutó en pequeñas historias de la pequeña pantalla británica como Leaving, Glue o Guerra y paz. Aunque su gran salto mediático se produjo cuando participó en las precuelas de Harry Potter, interpretando a Theseus Scamander, hermano del protagonista de la saga de Animales Fantásticos y dónde encontrarlos. Desde la última cinta de Craig, Sin tiempo para morir, se ha estado especulando con el rostro que debía ocupar la leyenda del espionaje. Idris Elba, Tom Hardy, Jacob Elordi, Tom Holland, Henry Cavill, Tom Hiddleston, no han sido pocos los primeras espadas de la industria que han sonado para encarnar al personaje. Sin embargo, todos ellos partían de un principal problema: ser estrellas de renombre que de seguro, terminarían canibalizando al personaje.

Villeneuve tiene su favorito para el papel del nuevo James Bond

Cabe señalar que todavía no existe un casting oficial, pero teniendo en cuenta que en Amazon desean estrenarla en cines en 2027, Villeneuve tiene claro que la elección del nuevo James Bond debe hacerse oficial al menos, en los primeros meses del próximo 2026.

El director de títulos como La llegada, Dune o Sicario contará con un guion de Steven Knight y se espera que el canadiense opte por una perspectiva clásica que de algún modo, modernice el legado del material de Fleming. «Soy un fan incondicional de Bond por lo que para mi, es territorio sagrado y tengo la intención de honrar la tradición y abrir el camino a muchas nuevas misiones por venir», declaró el cineasta en la nota de prensa sobre su elección como máximo responsable del reinicio de la IP.

La información de la preferencia del realizador por Callum Turner llegó hace un par de días de la mano de Jeff Sneider, un reconocido insider del gremio que compartió la información a través de su portal, theinsneider.com. Para Sneider, Turner es la opción principal de Villeneuve para ser el nuevo Bond, dejando por el camino a otras opciones que hasta el momento habían sonado bastante como Aaron Taylor-Johnson o Harris Dickinson.

Callum Turner cumple todos los requisitos

A sus 35 años, Turner cumple la mayoría de los requisitos que se le pueden pedir a un actor que va a tener que ser un embajador de la franquicia dentro y fuera del set. 1 metro y 87 centímetros de altura, británico y con una carrera lo suficientemente intensa como para no ser considerado un novato y lo bastante modesta como para que todavía, el rol de Bond sea todavía más grande que sí mismo.

Para los más curiosos, quien no conozca el trabajo de Callum Turner, puede disfrutarlo este mismo fin de semana con el estreno de Eternity. El año pasado pudimos verlo en la miniserie bélica de Apple TV, Los amos del aire.