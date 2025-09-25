Una «cara nueva» para el papel de James Bond: el siguiente 007 explorará los orígenes del espía

Los fans del séptimo arte siguen al detalle las novedades de numerosos proyectos. Algunos se centran sobre todo en el cine de superhéroes a través de las nuevas adaptaciones de DC y Marvel, mientras que otros esperan el estreno de opciones de corte más autoral como el Frankenstein de Guillermo del Toro o la inminente Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson y Leonardo DiCaprio. Sin embargo, la noticia que supondrá una exclusiva mundial por encima del resto, no es otra que la revelación del nuevo actor que interpretará el papel de James Bond. Porque tras casi un lustro de rumores y de posibles candidatos, la última información apunta a que quizás el director Denis Villeneuve no desee un rostro demasiado conocido para liderar la nueva etapa del icónico espía creado por Ian Fleming.

Tom Holland, Henry Cavill, Tom Hardy, Tom Hiddleston o Harris Dickinson son algunos de los nombres principales que llevan sonando, prácticamente desde que se supo que Sin tiempo para morir sería la última cinta de Daniel Craig en la piel de 007. No obstante, según las últimas nuevas que han surgido en torno a la producción, ni Villeneuve ni su equipo querrían una cara demasiado reconocida para el rol. Una idea que encaja a la perfección con la tradición de casting manejada por la propiedad intelectual, donde la mayoría de los actores que dieron vida al héroe de acción fueron estrellas tras encarnar el papel de James Bond y no al revés. Dicha tendencia tiene su explicación ante la preocupación de que la implicación de una figura internacional pueda canibalizar al protagonista, viendo así a la estrella de turno y no tanto al representante de la propiedad intelectual que Amazon adquirió, tras la compra de la Metro-Golwyn-Mayer (MGM) en 2021 por 8.450 millones de dólares.

Pero entonces ¿cuándo sabremos quién será el próximo en enfundarse el mítico esmoquin? los recientes informes poseen fuentes cercanas al proyecto que auguran la participación de una «cara nueva» para el siguiente Bond.

007: el nuevo papel de James Bond

De confirmarse la intención de los ejecutivos David Heyman y Amy Pascal y con la aprobación del propio Villeneuve, la mayoría de los nombres puestos encima de la mesa estarían prácticamente descartados.

Según avanza Deadline, el nuevo papel de James Bond se centraría en la búsqueda de un perfil de entre los veintitantos y treinta y pocos años. Si atendemos a la propia descripción de Fleming, además de poseer una anatomía alta y esbelta, la letalidad del personaje es primordial.

Una historia de origen

Conforme relatan varios medios, los principales rumores aseguran que el guionista Steven Knight (Peaky Blinders) prepara un libreto que devolvería al personaje a sus raíces literarias, inspirándose en las primeras novelas del escritor. De hecho, las principales informaciones apuntan a que la historia se remontaría al pasado de Bond como comandante de la Marina Real, detallando cómo alcanzó su estatus de 007.

Una fuente cercana le contó al medio norteamericano que «quienquiera que sea, tiene que parecer capaz de matarte con las manos desnudas en un instante».

El proyecto comenzará cuando Villeneuve termine el rodaje de Dune 3. Se espera que la película Nº26 de Bond se proyecte en cines en 2028.