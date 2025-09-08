Tráiler de ‘Puñales por la espalda 3’: el detective Benoit Blanc se enfrenta a un crimen «imposible»

Ha tardado más de los esperado, pero tres años después, por fin Netflix está a punto de lanzar Puñales por la espalda 3, el cierre de una trilogía de casos dirigidos por el detective creado por el director Rian Johnson y encarnado magistralmente por Daniel Craig. Las dos anteriores entregas ya estuvieron nominadas al mejor guion en sus respectivas ediciones de los Oscar y por las primeras reseñas de los críticos que ya han podido ver esta nueva entrega, todo parece indicar que el cineasta ha vuelto a generar un thriller ingenioso y espectacular. Y claro, para ir calentando motores, la «gran N roja» ha publicado un tráiler espectacular, en el que brilla el tono gótico de su apuesta visual y un reparto coral repleto de estrellas internacionales. Algo que por otra parte, ya es una seña de identidad de la franquicia.

El detective Benoit Blanc parece haber encontrado un crimen imposible de resolver y eso es una motivación contra la que el personaje no puede detenerse. El guion vuelve a correr a cargo de Johnson, quien se ha pasado los últimos años desarrollando las dos temporadas de la serie Poker Face, otra ficción de intriga en el que también se dan casos sobre asesinatos en la eterna huida de la carismática Charlie Cale (Natasha Lyonne). Pero volviendo a la nueva investigación de Blanc, en esta ocasión el reparto reunirá a nombres como Josh O’Connor (Rivales), Glen Close (Mars Attacks), Josh Brolin (Vengadores: Endgame), Mila Kunis (Cisne negro), Jeremy Renner (Vengadores), Kerry Washington (Django), Andrew Scott (Fleabag) y Cailee Spaney (Alien: Romulus), entre otros.

Tráiler de ‘Puñales por la espalda 3’

Un gran enigma está a punto de ser revelado. ‘Puñales por la espalda: De entre los muertos’ llega el 12 de diciembre. pic.twitter.com/h0hWq2zY76 — Netflix España (@NetflixES) September 8, 2025

Según cuentan desde la propia Netflix, la sinopsis oficial de Puñales por la espalda 3 es la siguiente: «Benoit Blanc regresa para su caso más peligroso hasta la fecha en el tercer y más oscuro capítulo de la creación de la novela de misterio y asesinato de Rian Johnson. Cuando el joven sacerdote Jud Duplenticy (O’Connor) es enviado a ayudar al carismático y apasionado monseñor Jefferson Wicks (Brolin), queda claro que no todo marcha bien en la iglesia».

El pequeño pero devoto grupo de Wicks incluye a la devota religiosa Martha Delaroix (Close), el prudente jardinero Samson Holt (Church), la tensa abogada Vera Draven (Washington), el aspirante a político Cy Draven (McCormack), el médico del pueblo Nat Sharp (Renner), el autor de éxitos de ventas Lee Ross (Scott) y la violonchelista de concierto Simone Vivane (Cailee Spaeny). Después de que un asesinato repentino y aparentemente imposible conmocione al pueblo, la falta de un sospechoso evidente impulsa a la jefa de policía local Geraldine Scott (Kunis) a unir fuerzas con la reconocido detective Benoit Blanc para desentrañar un misterio que desafía toda lógica.

¿Cuándo se estrenará?

Puñales por la espalda 3, la cual lleva por sobrenombre De entre los muertos, tendrá un breve paso por los cines el próximo 28 de noviembre. Después, el 12 de diciembre aterrizará en el catálogo de Netflix, donde encontramos las dos anteriores cintas de la trilogía. Conformando así, un maratón perfecto para los fans del whodunnit (novela policíaca)