El casting de estrellas que prepara ‘Puñales por la espalda 3: Wake Up Dead Man’ es alucinante

Puñales por la espalda 3 es uno de los títulos más esperados que prepara Netflix. No es de extrañar, la franquicia es uno de esos últimos vestigios de cuando la compañía invertía cantidades millonarias en intentar crear propiedades intelectuales memorables. A la empresa dirigida por Ted Sarandos le costó 400 millones de dólares hacerse con los derechos de la creación de Rian Johnson para Lionsgate, eso sí, en el trato venían incluidas su propia participación, la del protagonista Daniel Craig y la ejecución de dos nuevas historias. La primera de ellas (en realidad secuela) llegó el pasado 2022 al catálogo del gigante del streaming, bajo el subtítulo de El misterio de Glass Onion. Ahora, Johnson y su equipo ya han desvelado que el nuevo nombre que tendrá la próxima tercera parte es Wake Up Dead Man. El título ciertamente más oscuro de la saga en el que seguramente, el detective Benoit Blanc tenga que enfrentarse a un nuevo y complicado caso lleno de personajes estrafalarios.

Todavía desconocemos cuál será la fecha exacta del estreno, pero el objetivo del terminal líder es que la nueva entrega de la IP esté disponible para sus suscriptores en 2025. Por tanto, tienen que ponerse las pilas con un guion en el que Johnson comenzó a trabajar nada más terminar la primera secuela. Y claro, todo el mundo sabe que aparte de partir de un material originalmente endiablado, el encanto de la propiedad intelectual viene dado por la configuración de repartos estelares llenos de estrellas. Ana de Armas, Chris Evans, Christopher Plummer, Michael Shannon, Dave Bautista, Edward Norton…son tan sólo algunos de los nombres que ya han aparecido en los casos del detective más famoso del streaming. Pero ¿Quienes son las nuevas estrellas que veremos en Puñales por la espalda 3?

El elenco de ‘Puñales por la espalda 3’

Daniel Craig

Por supuesto, el intérprete británico no podía faltar en Puñales por la espalda 3. Al fin y al cabo, él es quien interpreta a esta versión moderna del Hércules Poirot que hace de hilo conductor entre los diferentes casos. Los fans de Daniel Craig seguramente pensaban que después de la franquicia de James Bond, el actor no tendría una participación tan temprana en otra franquicia. No obstante, parece que el carisma de Benoit Blanc es un filón para su trabajo y por supuesto, es el único rostro que ya tiene agenciado un rol.

Josh O’Connor

Es una de esas jóvenes promesas que lideran la nueva generación de actores, en las que lucen nombres de la talla de Timothée Chalamet, Austin Butler, Zendaya o Tom Holland. Pero a diferencia de sus talentosos contemporáneos, la apuesta de O’Connor por seguir trabajando en el campo del autor sin por ello, renunciar a los filmes comerciales es bastante singular. Una inclinación que se demuestra en sus dos últimos estrenos en nuestro país; La Quimera y Rivales.

Cailee Spaeny

La hemos visto recientemente en Civil War, aunque Cailee Spaeny es una actriz de esas que llevan tiempo sonando en grandes proyectos y en filmes especiales. El pasado 2023 fue la Priscilla de Sofia Coppola, pero es que además este verano será la protagonista de Alien: Romulus. Una estrella todoterreno que tendrá su seguro espacio especial en Puñales por la espalda 3.

Andrew Scott

Ha sido un nombre en boca de todos, sobre todo cuando se repasan las grandes ausencias en las nominaciones a los Oscar masculinas del año pasado. Su trabajo en Desconocidos es encomiable, pero no nos engañemos, Andrew Scott lleva siendo una referencia clave en el campo de la interpretación desde que mostró su versión de Moriarty en la serie de Sherlock Holmes. También tuvo un papel fundamental y muy recordado como cura en Fleabag. Sin duda, tenerlo en Wake Up Dead Man va a ser una delicia y un auténtico disfrute para esa vis cómica que siempre tiene todo trabajo de Jonshon.

Kerry Washington

Conocida sobre todo por por la serie Scandal, a Kerry Washington la hemos visto en títulos tan dispares como Django: desencadenado, El último rey de Escocia, Ray, Sr y Sra. Smith. Un rostro quizás no tan reconocible como el resto de sus compañeros, pero con una larga trayectoria tanto en la gran pantalla como en el streaming.

Jeremy Renner

El actor de Marvel y otras grandes franquicias como Misión Imposible, también se ha unido al último crimen que investigará Blanc. Tras aparecer en grandes películas de acción, el dos veces nominado al Oscar por En tierra hostil y The Town, cambia de registro radicalmente, entrando en uno de sus primeros grandes proyectos tras el aparatoso accidente con el quitanieves que casi le cuesta la vida hace casi dos años.

Glenn Close

Ya sea con Jamie Lee Curtis o con Kathryn Hahn, Johnson no parece poder configurar un reparto de esta franquicia sin una actriz veterana. En este caso, Glenn Close ha sido la elegida para demostrar, una vez más, porque es una de las intérpretes más brillantes de la historia del cine. Camaleónica como pocas, seguro que el cineasta le tiene preparado un personaje con el que puede volver a darnos el 100% de sus tablas.

Mila Kunis

Hace algunos años su rostro fue un fenómeno parecido al de Ana de Armas, pero su preferencia por hacer comedias ligeras y desastres comerciales como El destino de Júpiter, condenaron un poco la evolución de la carrera de Mila Kunis. Su participación en Puñales por la espalda 3 podría revitalizar enormemente su carrera.