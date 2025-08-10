Oficial: el Valencia anuncia el fichaje de Danjuma

Arnaut Danjuma jugará en el Valencia las próximas tres temporadas, hasta junio de 2028, después de que el Villarreal CF y el club ‘che’ hayan llegado a un acuerdo para su traspaso. El delantero neerlandés, que jugó cedido en el Girona la pasada campaña, acudió este domingo a Paterna para pasar el reconocimiento médico antes de firmar.

Llega en un traspaso sin coste, aunque la operación tiene algunas variables por rendimiento del jugador y objetivos del equipo. Además, el submarino se guarda la mitad de un futuro traspaso del atacante. «Danjuma aportará al Valencia CF velocidad, desequilibrio, capacidad goleadora y versatilidad, pudiendo generar peligro desde distintos perfiles del frente de ataque», señaló la entidad valenciana.

«El nuevo fichaje valencianista ya está a la disposición de nuestro entrenador, Carlos Corberán, y preparado para comenzar a trabajar con sus nuevos compañeros de cara al inicio de la competición», añadió. De esta manera, el extremo holandés, de 28 años, abandona el conjunto castellonense, en el que recaló en el curso 2021-22 y donde anotó 24 goles entre todos los partidos disputados en la Liga, la Liga de Campeones y la Copa del Rey.

Durante su aventura en el ‘Submarino Amarillo’, Danjuma no consiguió hacerse un hueco en la plantilla y fue cedido en tres ocasiones, regresando a la Premier League con el Tottenham (2023) y el Everton (2023-24) y disputando la última temporada con el Girona (2024-25). Nacido en Lagos (Nigeria) y formado en las categorías inferiores del PSV Eindhoven, dio el salto a la élite con el NEC Nijmegen en la Eredivisie y posteriormente vistió las camisetas del Brujas KV y del AFC Bournemouth.

Comunicado completo del Valencia

