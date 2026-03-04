Lamine Yamal ‘responde’ a Nicki Nicole con sus nuevas botas: «Rompecorazones»

Lamine Yamal protagoniza el lanzamiento de las nuevas botas Adidas F50 y el joven jugador del Barcelona ‘responde’ al recado que su ex novia, Nicki Nicole, le mandó en otra campaña publicitaria, en aquella ocasión de la marca Desigual. Adidas llama abiertamente «rompecorazones» al joven extremo, aprovechando que las botas están decoradas con rosas rojas.

Esta nueva colección está inspirada en el espíritu de Sant Jordi, una celebración catalana de la cultura y el amor, donde se intercambian rosas y libros. Desde Adidas apuntan que «las F50 Heartbreaker combinan cultura local con innovación de alto rendimiento». Se trata de un homenaje a la Ciudad Condal, pues «presentan un intrincado diseño de rosa roja que florece sobre una impecable parte superior blanca». Adidas ha optado por colocar un logo exclusivo en el talón, un guiño divertido al eléctrico estilo de juego de Yamal: «Rompiendo corazones de defensas y dejando una rosa en su camino en cada momento decisivo sobre el césped».

Y es que en San Valentín, la cantante protagonizó la campaña de Desigual titulada Boys Lie (‘Los chicos mienten’). La firma ofrecía una reinterpretación contemporánea del 14 de febrero, alejada del romanticismo tradicional y centrada en la actitud, el amor propio y el empoderamiento, elementos clave del ADN de la conocida marca de ropa. La artista argentina, ex pareja de Lamine Yamal, se convertía en la imagen de una colección que jugaba con los códigos clásicos del amor romántico desde una mirada irónica y actual. La camiseta Boys Lie, que daba nombre a la cápsula, se posicionaba como la pieza estrella de la temporada y como uno de los principales objetos de deseo. Además, muchos interpretaban un claro dardo al jugador del Barcelona haber aceptado participar en esta promoción con ese lema (Los chicos mienten).

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

Hace unos meses, Lamine Yamal anunciaba su ruptura con Nicki Nicole. Se ponía así fin a una de las relaciones más mediáticas de los últimos meses. Ambos, futbolista y cantante, se habían dejado ver en muchas ocasiones, con fotografías públicas, pero la relación no terminó durando mucho. «No estamos juntos», dijo Lamine Yamal, que explicó que la ruptura no es «por ninguna infidelidad». Lamine y Nicki llevaban desde el pasado verano juntos formando una de las relaciones más mediáticas del panorama internacional. Pero el amor les duró poco, menos de medio año.

«No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente, nos hemos separado y ya. Todo lo que está saliendo no tiene nada que ver con nuestra relación», explicaba Lamine Yamal en declaraciones al periodista Javier Hoyos, tal y como contó en el programa D Corazón de La 1 de TVE. «No le he sido infiel ni he estado con otra persona», añadió el jugador del Barcelona, al que poco después se vio con otra chica en Milán. Concretamente, según algunas informaciones, el futbolista culé estuvo acompañado por la joven y famosa modelo Anna Gegnoso. Tras ello, y con esa ruptura, Lamine explicaba que no había habido ninguna infidelidad.

En las redes sociales de ambos, tanto de Lamine Yamal como de Nicki Nicole, no aparecen ya fotos de los dos juntos tras haber compartido diferentes imágenes en los meses de relación. La cantante argentina había ido varias veces a Barcelona a ver a su ya ex pareja en directo, la última vez en el encuentro ante el Olympiacos de Champions