Conmoción en la comunidad arqueológica tras hallar indicios de un yacimiento megalítico oculto en el bosque

Durante años, el monte Tangkil, en Java Occidental, ha permanecido fuera del foco arqueológico. La densa vegetación, su ubicación dentro de una reserva natural y la falta de estudios sistemáticos lo apartaron de las principales investigaciones sobre el pasado prehistórico de Indonesia.

Este año, una serie de hallazgos recientes, apoyados por tecnología avanzada y análisis comparativos con piezas ya catalogadas, ha despertado un notable interés académico. Los indicios apuntan a que bajo el bosque del monte Tangkil podría ocultarse un complejo megalítico de gran relevancia, capaz de aportar nuevas claves sobre las antiguas sociedades de la región.

Investigadores descubren un yacimiento megalítico oculto en un bosque en Indonesia

A inicios de año, el investigador Zubair Mas’ud localizó un fragmento de escultura de piedra en una zona remota de la ladera, cubierta por una vegetación espesa. El análisis del material reveló una composición muy similar a objetos megalíticos conservados en el Museo Prabu Siliwangi, un detalle que llamó la atención de los especialistas.

KH Fajar Laksana, defensor del patrimonio cultural, presentó estos datos en un seminario arqueológico celebrado en julio. Según explicó, las características técnicas y formales del fragmento apuntan a un origen común con otras piezas conocidas. Para los investigadores, este hallazgo no encaja como un elemento aislado, sino como parte de un conjunto más amplio.

El monte Tangkil todavía no cuenta con reconocimiento oficial como sitio arqueológico, aunque los indicios en su entorno refuerzan la hipótesis de una red megalítica regional. En aldeas cercanas han aparecido menhires y restos de piedra trabajada, mientras que en el monte Karang se han documentado estructuras con rasgos similares. Todo ello sugiere una ocupación humana organizada y prolongada en el tiempo.

Las prospecciones sobre el terreno también han sacado a la luz numerosos fragmentos cerámicos, fechados entre los siglos X y XX. Los expertos señalan que muchas de estas piezas proceden de intercambios con comerciantes marítimos chinos, lo que sitúa a Tangkil en un contexto de actividad económica y contacto regional, más allá de un posible uso ritual.

Cómo es el yacimiento de Mount Tangkil y por qué ha llamado la atención de los arqueólogos

Entre el 16 y el 20 de septiembre de 2025, la Agencia Nacional de Investigación e Innovación de Indonesia llevó a cabo un escaneo aéreo con tecnología LiDAR. Este sistema, capaz de atravesar el dosel forestal, permitió registrar el relieve del terreno con un nivel de detalle inédito en la zona.

Los datos revelaron concentraciones de piedra organizadas en varias terrazas, alineaciones verticales y formaciones alargadas que recuerdan a antiguos caminos o plataformas. Estas estructuras se concentran en zonas elevadas y siguen patrones espaciales coherentes con asentamientos humanos conocidos en otros enclaves megalíticos.

M. Irfan Machmud, responsable del Centro de Investigación de Arqueología Prehistórica e Histórica de BRIN, explicó que la disposición de las piedras no responde a procesos naturales. La repetición de formas y su adaptación al entorno indican una planificación consciente y un uso prolongado del espacio.

El trabajo en Tangkil se enfrenta a importantes limitaciones. El monte forma parte de la reserva natural de Sukawayana, lo que impide excavaciones y restringe cualquier intervención sobre la vegetación. Por ahora, el equipo se apoya en análisis de superficie, vuelos con drones y estudios remotos.

La ausencia de alteraciones modernas ha conservado el terreno en condiciones poco habituales. Ante la acumulación de pruebas, investigadores y líderes culturales han solicitado a las autoridades que declaren el monte Tangkil patrimonio cultural.