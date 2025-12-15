Hallazgo insólito en Francia: las obras de una urbanización desentierran un tesoro romano con joyas de oro

Es habitual en España que unas obras acaben desenterrando un gran hallazgo arqueológico, y eso es exactamente lo que le ha ocurrido a nuestros vecinos franceses en Lamonzie-Saint-Martin, con un tesoro romano.

Los hechos ocurrieron en plena Dordoña francesa, en unas excavaciones previas a la construcción de una urbanización. De todo ello ha informado el Instituto Nacional de Investigaciones Arqueológicas Preventivas de Francia (INRAP, por sus siglas en francés).

La investigación ha estado dirigida por la antropóloga Anne Viero. El tesoro romano incluye un ajuar funerario de una riqueza difícil de igualar en la región. El descubrimiento ha obligado a replantear la importancia histórica de este enclave.

El tesoro romano que cambia lo que sabíamos sobre este yacimiento francés

La intervención arqueológica había detectado restos que abarcaban desde el Neolítico final hasta la Edad Media, pero el verdadero giro llegó durante la limpieza de varios silos.

Allí apareció una estructura rectangular de 2,20 por 1,05 metros, marcada por una pared de tierra cocida por el fuego que no dejaba ninguna duda. Se trataba de un bustum, una tumba donde el difunto era incinerado y enterrado exactamente en el mismo lugar.

Las primeras pistas (un vaso de cerámica sigilada y un pequeño frasco de vidrio) ya apuntaban a un contexto romano. El hallazgo de restos óseos incinerados y una moneda de bronce confirmó la identificación.

Este tipo de sepultura, muy distinto de las piras comunales, es la prueba de cómo se hacían los rituales funerarios en la región, ya que conserva intactas las ofrendas, la combustión del cuerpo y la deposición final del ajuar.

En palabras de los investigadores, este tesoro romano es una cápsula arqueológica con una precisión temporal excepcional.

Cómo han trabajado los arqueólogos para desenterrar el tesoro romano de Francia

Por supuesto, los arqueólogos han realizado el estudio con la máxima precisión posible. Por ello siguieron un protocolo minucioso.

Emplearon cuadriculado milimétrico, tamizado posterior de todos los sedimentos y fotogrametría para registrar la posición exacta de cada objeto.

Los 487 elementos localizados, en su mayoría huesos calcinados, permitirán reconstruir la disposición del difunto y el desplome de la pira.

El ajuar romano enterrado durante más de 2.000 años

El interior del bustum contenía un conjunto de objetos que dibujan el perfil de un individuo de alto estatus.

La cerámica sigilada podría vincularse con los talleres de Montans, activos entre los siglos I y II d. C., y junto a ella apareció un largo objeto de hierro cuyo deterioro impide identificarlo por completo, aunque su forma apunta a un posible bocado de caballo articulado.

La mayor concentración de riqueza se localizó en el sector sur. Allí hallaron una decena de monedas, clasificadas como sestercios y ases, acompañadas de pequeñas láminas de oro que probablemente decoraban una bolsa o un cofrecillo.

Entre los restos óseos también emergieron cristales poliédricos, lo que podría ser el indicio de una joya cuyo soporte orgánico se perdió. El conjunto lo coronan 22 piezas de oro, entre ellas un brazalete retorcido, una bulla y un anillo con intaglio.

Hay que recordar que, aunque en esta ocasión no parece el caso, en el pasado era habitual utilizar este tipo de tesoros y anillos como monedas de cambio.