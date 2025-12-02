Parecen las ruinas de Pompeya, pero están en Córdoba y pasan injustamente desapercibidas para los turistas

En plena campiña de Córdoba, sobre una elevación que domina un amplio territorio, se encuentra un asentamiento histórico cuyo desarrollo conecta con dinámicas similares a las observadas en las ruinas de Pompeya. La localización, las estructuras y la continuidad de uso permiten desentrañar cómo distintos grupos fueron adaptando el espacio a sus necesidades.

El lugar ha sido interpretado como una sucesión de ocupaciones que van desde épocas prehistóricas hasta la Baja Edad Media. Este tránsito entre pueblos y sistemas culturales genera un mosaico arqueológico que, hoy, constituye una oportunidad de análisis para comprender cómo funcionaron ciudades fortificadas, centros rituales o complejos urbanos.

¿Cuál es el paraje cordobés que recuerda a las ruinas de Pompeya?

El Parque Arqueológico de Torreparedones, situado entre Baena y Castro del Río, ha sido objeto de numerosos estudios por su posición topográfica y la densidad de sus restos. A casi 600 metros de altitud, el enclave actuó como una auténtica atalaya durante siglos.

Su localización facilitó asentamientos continuados desde la Edad del Cobre y, posteriormente, la construcción de un oppidum íbero que alcanzó aproximadamente diez hectáreas, protegido por una muralla de un kilómetro reforzada con torres.

Este punto elevado, accesible desde la A-3125 y comunicado mediante antiguas vías pecuarias, evidencia el temprano valor estratégico de la zona.

La permanencia de grupos humanos durante al menos 3.500 años permite identificar fases constructivas diversas: cerámicas, estructuras domésticas, sistemas defensivos y elementos rituales que ofrecen una secuencia amplia de ocupación.

Durante las épocas ibérica y romana, Torreparedones consolidó su organización urbana. Las investigaciones indican la existencia de un sistema de calles, edificios administrativos y espacios rituales que, por su concentración y estado de conservación parcial, han motivado comparaciones con las ruinas de Pompeya, salvando las distancias entre ambos enclaves.

El santuario íbero de Torreparedones y su relevancia en el paisaje ritual

Fuera de la zona amurallada se documenta un santuario íbero utilizado entre los siglos III y II a. C., dedicado a la diosa Caelestis. Su icono central no representaba una figura humana, sino un betilo estiliforme coronado por un capitel foliáceo.

La orientación del conjunto evidencia un marcado vínculo astronómico: la luz del sol incidía en puntos concretos del betilo durante los solsticios.

Los exvotos hallados, la mayoría vinculados a mujeres embarazadas, señalan un espacio de plegarias relacionadas con la fertilidad y el parto. El descubrimiento en 2020 de un segundo santuario, con exvotos zoomórficos en forma de caballo y varias tumbas, refuerza la idea de un territorio sagrado distribuido en torno a la antigua ciudad.

La existencia de estos espacios rituales, sumada a la función defensiva y administrativa del núcleo urbano, aporta claves esenciales para comprender la configuración social del oppidum previo a la romanización.

La ciudad romana y la huella que conecta con las ruinas de Pompeya

Con la conquista romana, el oppidum se fusionó con la nueva ciudad, posiblemente identificada como Ituci Virtus Iulia o Ebora Cerealis según distintas propuestas.

Las excavaciones han revelado un foro de más de 500 metros cuadrados, termas distribuidas en varios sectores, un macellum, templos, calzadas y un sistema urbano coherente con la organización administrativa romana.

La puerta oriental, que sustituyó a un acceso íbero anterior, muestra la evolución de las defensas y la incorporación de elementos constructivos típicos de la República romana. Las torres defensivas evidencian la importancia de controlar el paso durante periodos de conflicto, como las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo.

Además, estudios recientes mediante fotografía aérea y tecnología LiDAR confirmaron la existencia de un anfiteatro extramuros, cuya excavación parcial permite avanzar en la interpretación de la vida pública y lúdica de la ciudad.

Del castillo medieval a la recuperación patrimonial contemporánea

Tras siglos de presencia romana, la zona permaneció activa en época medieval. Restos cerámicos y numismáticos indican una ocupación musulmana prolongada hasta el siglo XII. Tras la conquista cristiana en el XIII, la fortaleza adoptó el nombre de Castro el Viejo.

Su castillo, documentado desde esa época, mantuvo un papel estratégico hasta la Guerra de Granada y, posteriormente, pasó por procesos de cambio de propiedad durante la Desamortización.

En la actualidad, Torreparedones está catalogado como Bien de Interés Cultural. Desde 2011 recibe visitas, aunque parte de las piezas originales se custodian en el museo de Baena. Las actuaciones recientes han centrado la atención en las termas romanas, cuya puesta en valor se impulsa con financiación europea y autonómica.

Todo lo que hay que saber para visitar Torreparedones

Torreparedones se encuentra en la carretera A-3125, kilómetro 18, en Baena. Puede visitarse por cuenta propia o bien, se puede realizar una visita guiada en grupo para conocer en profundidad más secretos de este yacimiento.

Visita por cuenta propia

Horario: el parque abre de martes a domingo, de 10:00 a 14:00.

el parque abre de martes a domingo, de 10:00 a 14:00. Precios: la entrada general cuesta 2 €, con tarifa reducida de 1 € para niños, jubilados y grupos, entre otros.

Visita guiada

Duración: aproximadamente 3,5 horas, con un guía experto que te acompañará por los puntos clave.

aproximadamente 3,5 horas, con un guía experto que te acompañará por los puntos clave. Precios: el coste es de 10 € por persona, e incluye la entrada. Los menores de 12 años entran gratis.

el coste es de 10 € por persona, e incluye la entrada. Los menores de 12 años entran gratis. Punto de encuentro: puedes unirte al grupo en la entrada del parque o, en algunas ocasiones, desde la almazara Núñez de Prado en Baena.

Para cualquier consulta o para concertar una visita en grupo, se puede contactar con el Parque Arqueológico en el +34637817973.