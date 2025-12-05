Un asombroso hallazgo en Israel desvela que hace 2000 años ya se falsificaban artículos de lujo

Camisas, bolsos, chaquetas o carcasas. La falsificación no tiene límites. En la actualidad, los artículos de lujo aparecen falsificados en todo tipo de canales. Por ejemplo, un bolso Prada puede costar casi 2.000 euros, mientras que una imitación cae a unos 20. La diferencia supone una reducción de alrededor del 99 % y, aunque no hablamos de los mismos materiales ni del mismo acabado, mucha gente lo ve como una salida para no gastar tanto.

Podría parecer un fenómeno reciente, ligado a internet o a la producción masiva, pero un hallazgo demuestra que hace 2.000 años ya se falsificaban textiles en Israel.

Descubren que se falsificaban artículos de lujo hace 2.000 años

Durante unas excavaciones en el Desierto de Judea, los arqueólogos hallaron varios fragmentos textiles teñidos de un tono púrpura intenso. A simple vista parecían prendas exclusivas, del tipo que sólo ciertos grupos podían permitirse en el Imperio romano.

El comunicado de la Autoridad de Antigüedades de Israel describe que en la antigüedad, la ropa era un marcador clave del estatus social. El aspecto de la prenda, las materias primas con las que estaba hecha, su estilo decorativo e incluso la elección del color reflejaban la posición social y económica de quien la llevaba».

Entre todos los tintes, algunos eran baratos y otros funcionaban como auténticos artículos de lujo. El púrpura real se situaba en lo más alto. «El color más prestigioso del mundo antiguo era la púrpura real, producida a partir de varias especies de moluscos marinos, especialmente el caracol murex trunculus que vive en el mar Mediterráneo», explica la doctora Naama Sukenik, conservadora de materiales orgánicos de la Autoridad de Antigüedades de Israel. «Teñir con murex era un proceso largo y complejo que llevaba varios días y producía un tono que iba del violeta al granate».

La prueba que confirmó que falsificaban este artículo de lujo en Israel

Los análisis realizados sobre esos textiles, de unos 2.000 años de antigüedad, reflejaron que la mayoría no estaban teñidos con murex. «Las pruebas analíticas actuales permiten identificar la molécula única del caracol murex y determinar si un textil se tiñó realmente con el tinte más caro del mundo antiguo». Ese examen confirmó que no.

En lugar del molusco, los tintoreros usaron dos plantas muy conocidas en la región: la rubia, cuyas raíces proporcionaban el rojo, y el glastum o hierba pastel, considerado el «índigo del Próximo Oriente», que producía azul.

«El doble teñido en estos dos baños, aplicado con gran habilidad, consiguió una imitación sofisticada que se veía muy similar a la prestigiosa púrpura real», señala Sukenik. Ambas plantas crecían de forma habitual en el territorio y figuraban entre las principales especies empleadas por la industria textil de la época.

El método vegetal era más rápido, más sencillo y mucho más barato que usar murex. Por eso se convirtió en un sustituto accesible para quienes querían acercarse a la estética de la élite sin pagar su precio.

Según explica Sukenik, «La naturaleza humana no ha cambiado, incluso en la antigüedad, la gente quería presentarse como si perteneciera a una clase social más alta. Falsificar materiales lo hizo posible».