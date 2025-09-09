Steven Spielberg compara lo nuevo de Paul Thomas Anderson con el cine de Kubrick: «Es una locura»

A estas alturas no es nada extraño que un cineasta como Paul Thomas Anderson firme una gran obra. De hecho, junto a Quentin Tarantino, el californiano es el mejor director de su generación. Aunque a pesar de haber firmado algunas de las mejores películas del último cuarto de siglo, tras 11 nominaciones a los Oscar, el autor todavía no ha sido valorado como toca por la Academia de la alfombra roja. Injusticia que no obstante, podría cambiar este año con el estreno de Una batalla tras otra. Su primera colaboración con Leonardo DiCaprio apunta a ser un filme clave en la temporada final de premios e incluso Steven Spielberg la ha elogiado a la altura de comparar a Anderson con el mismísimo Stanley Kubrick.

Con un guion adaptado por el propio Paul Thomas Anderson, Una batalla tras otra es en realidad una versión moderna de la novela Vineland de Thomas Pynchon. Esta versaba sobre los movimientos radicales de los años sesenta y hasta el momento representa, su trabajo más comercial (algo que asegura él mismo). De hecho será la primera película que el director estrene en el formato IMAX, el sistema de grabación y proyección que busca la mayor espectacularidad en las imágenes y que narradores como Christopher Nolan o Denis Villeneuve han validado a lo largo de su carrera. Por otro lado, ese sentido más mainstream, también se puede apreciar en el abultado presupuesto de 150 millones de dólares de la cinta, con su oscarizado protagonista llevándose ni más ni menos que 20 millones por su papel. Sea como fuere, los que ya han podido verla la citan como uno de los títulos más potentes del 2026.

Spielberg elogia a Paul Thomas Anderson

Mientras moderaba una sesión de preguntas y respuestas con Paul Thomas Anderson en el Director’s Guild of America Theatre de Los Ángeles, Spielberg expresó vía The Film Stage su elogiosa opinión acerca de la cinta:

«Es una locura, Oh Dios mío. Hay más acción en la primera hora de esto que en cualquier otra película que haya dirigido (P. T. S.). Todo es realmente increíble. Esta es una mezcla de cosas que son tan extrañas y al mismo tiempo tan relevantes que creo que se ha vuelto cada vez más importante que incluso cuando terminó el guion y ensambló su elenco, su equipo y comenzó la producción».

Al menos se comunican claramente. No te pierdas este próximo 🗓️ 26 de septiembre #UnaBatallaTrasOtra – ¡solo en cines! 🎬 pic.twitter.com/VgHzVb0oRd — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) September 8, 2025

Además, los piropos del rey Midas de Hollywood alcanzaron incluso el grado de comparar el trabajo con la obra de Kubrick. «No he visto una película que sea tan tonalmente parecida al ¿Teléfono rojo? Volamos hacia Moscú de Stanley Kubrick», expresaba el director de Tiburón.

En Una batalla tras otra, DiCaprio interpreta a un revolucionario que se ve obligado a salvar a su hija adolescente cuando reaparece un enemigo de su pasado. El casting, reúne a otras tantas estrellas del nivel de Benicio del Toro (No sudden move), Regina Hall (O’Dessa), Teyana Taylor (Harta), Chase Infiniti (Presunto inocente), Alana Haim (Licorice Pizza) y Sean Penn (Mystic River), entre otros.

Las buenas palabras hacia el largometraje de Paul Thomas Anderson no se quedan en Spielberg. David Ehrlich (crítico de IndieWire), ha explicado que Una batalla tras otra es la mejor película realizada por un gran estudio norteamericano que ha visto desde que comenzó a trabajar en la profesión.

One Battle After Another might be the best movie released by a major American studio since I started working as a critic (~2010). distressing how little else comes to mind! — david ehrlich (@davidehrlich) September 9, 2025

¿Cuándo se estrena?

Por suerte no tendremos que esperar demasiado para poder ver Una batalla tras otra, pues aterrizará en los cines el próximo 26 de septiembre.