‘The Movie Critic’: Tarantino explica el motivo real de la cancelación de su última película

En los más de 120 años de historia del celuloide no existe un director que haya querido cuidar más de su legado que Quentin Tarantino. El cineasta siempre ha asegurado no querer terminar como otros grandes realizadores, cuyos últimos años en la profesión supusieron la filmación de títulos que depauperaron sus respectivas carreras herencias fílmicas. La solución para el de Knoxville parecía clara: rodar 10 largometrajes como director y después, asumir una retirada centrada en la escritura. Y aunque pueda parecer una idea razonable, el hecho de que sólo le quede una historia que contar como narrador audiovisual supone una presión extra que para algunos, supone la razón principal de la cancelación de The Movie Critic.

Sin embargo y nada más lejos de la realidad, tras un largo silencio sobre el asunto, Tarantino ha explicado el motivo real del abandono de la que iba a ser su despedida como realizador. Recordemos que, aunque haya dirigido en realidad 10 cintas, el dos veces ganador del premio de la Academia cuenta la dilogía de Kill Bill como una única obra. Ahora, enfrentándose a uno de los momentos más relevantes de su carrera, el autor de Pulp Fiction debe si retoma The Movie Critic, si aboga por un nueva despedida de la profesión o si en cambio, reconsidera la temprana y reducida cuenta atrás de su retiro. Por el momento, los acólitos de su obra tendrán que conformarse con el futuro estreno de la serie The Continuing Adventures of Cliff Booth, spin-off de Érase una vez en Hollywood escrito por Tarantino y dirigido por David Fincher.

‘The Movie Critic’: la cancelación

Con el anuncio del seguimiento del personaje de Brad Pitt y, teniendo en cuenta que este iba a protagonizar The Movie Critic, no fueron pocos los que se atrevieron a especular con la idea de que la mortinata película había sido reutilizada para el serial que producirá Netflix. No obstante, en una reciente entrevista, el director ha desmentido tales rumores explicando de paso el motivo real tras la cancelación de su último rodaje.

«En Érase una vez en Hollywood queríamos convertir Los Ángeles en el Hollywood de 1969 sin utilizar CGI.Teníamos que conseguirlo. En The Movie Critic, por otro lado, ya sabía más o menos cómo llevar Los Ángeles a una época anterior. Y se parecía demasiado», comenzaba explicando Tarantino en el podcast The Church of Tarantino.

Tras ello, el cineasta entró a valorar el poco interés que cree que iba a generar el argumento del proyecto:

«The Movie Critic me gustaba mucho, mucho. Pero al escribirla me propuse un reto. ¿Puedo tomar la profesión más aburrida del mundo y convertirla en una película interesante?».

Una «secuela espiritual»

El desmantelado proyecto de Tarantino iba a ambientarse en Los Ángeles de finales de los 70 y aunque era una historia independiente de Érase una vez en Hollywood, los fans podían llegar a interpretarla como una «secuela espiritual».

¿Retomará en algún momento el rodaje la malograda producción? Cuánto más conocemos de The Movie Critic, más queremos que termine haciéndose realidad.