Un enfadado George Clooney contesta a las críticas de Quentin Tarantino: «Vete a la mierda»

Hace casi un año mientras promocionaba uno de sus últimos libros, Quentin Tarantino aprovechó para explicar cómo para él, ya no existían las estrellas de cine. La extinción de una figura que había estructurado los reclamos comerciales y el sistema de estudios durante décadas y que en cierta medida, había cambiado por culpa de las películas de superhéroes. El dos veces ganador del premio de la Academia puso como ejemplo precisamente a Los Vengadores, resaltando que por ejemplo, Thor es realmente la estrella y no tanto la figura de Chris Hemsworth como intérprete. Hasta ahí todo normal, incluso algún emblema del sello como Chris Evans le dio la razón al realizador de Pulp Fiction. Sin embargo, en aquella entrevista también le preguntaron entonces por la figura de George Clooney y Tarantino terminó señalando que el protagonista de Ocean’s eleven tampoco era un símbolo del celuloide como en su momento sí fueron Cary Grant o Audrey Hepburn. Ahora, Clooney ha contestado al cineasta mostrándose realmente cabreado.

Todo ha sucedido a raíz de la promoción de Wolfs, la nueva película en la que Clooney vuelve a reunirse con Brad Pitt. La cinta está producida por ambos y por Apple TV, aterrizando en la plataforma antes de lo esperado y teniendo finalmente, un recorrido mucho más corto en las salas. Tanto Clooney como Pitt han colaborado con Tarantino en algún momento. El director dirigió a Pitt en Érase una vez en Hollywood, lo que le valdría al californiano su primer y hasta el momento único Oscar de su carrera. Mientras que el primero, únicamente compartió una experiencia actoral con el autor en el reparto de Abierto hasta el amanecer. Por eso, cuando en la reciente entrevista les preguntaron a ambos por la figura del creador de Kill Bill, Clooney no dudo en aprovechar la oportunidad para contestar por fin, a la opinión de Tarantino sobre su carrera.

Clooney está molesto con Tarantino

«Quentin dijo algunas cosas sobre mi hace poco, así que me irritó un poco», comenzaba señalando el actor fetiche de los hermanos Coen. Clooney ha estado un tanto alejado de la primera línea de la interpretación y prácticamente desde Gravity (2013) no le hemos visto en una producción de relevancia mayúscula. De hecho, la última vez que pudimos verlo en un filme fue en The Flash, recuperando en un breve cameo su personaje de Batman. Algo que ejemplifica bastante bien que su carrera no pasa por su momento más brillante. Tampoco su etapa como director está brillando excesivamente, pues para encontrar un título suyo reseñable como autor debemos remontarnos hasta el 2011, con Los Idus de marzo.

Por su parte, Tarantino pasa por momentos igualmente convulsos como creador. Aunque su última película fue un éxito, la presión de enfrentarse a la que será su décima y última película como director le llevó de la noche a la mañana, a paralizar el rodaje de The Movie Critic. Situación que no ha impedido que el actor le pase una buena dosis de facturas por sus palabras:

«Dio una entrevista en la que nombró a estrellas de cine, y habló de ti (refiriéndose a Brad Pitt) y de alguien más, y entonces este tipo le preguntó ‘Bueno, ¿qué pasa con George?’. Él le respondió ‘No es una estrella de cine’. Y luego literalmente dijo algo como ‘Dime una películas desde finales de los 2000’ y yo le dije ‘¿Desde el milenio? Esa es toda mi maldita carrera’», le explicaba Clooney a la GQ británica.

Por último, el actor aseguró que no le importaba molestarle con sus palabras ya que él le molestó con las suyas. «Ahora estoy como, está bien, amigo, vete a la mierda», concluía.

¿Cuándo se estrena ‘Wolfs’?

Wolfs volverá a reunir a las dos leyendas de la interpretación en una comedia negra producida por ambos y con la distribución de Sony Pictures y Apple. Bajo la dirección y guion de Jon Watts (Spider-Man: Homecoming), Clooney y Pitt dan vida a dos «facilitadores profesionales» que habitualmente actúan como lobos solitarios en un caso aparentemente sencillo de encubrimiento criminal. Pero por supuesto, el caso se complicará hasta límites insospechados.

Wolfs se preestrenará en el próximo Festival de Cine de Venecia y después aterrizará de forma limitada en los cines el 20 de septiembre de 2024. Desde la major deben estar bastante contentos con el resultado, pues ya han confirmado el desarrollo de una secuela que también dirigirá Watts. El reparto principal se completa con Amy Ryan (The office), Austin Abrams (Euphoria) y Poorna Jagannathan (The Night of).