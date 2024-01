El cine sonríe: Los hermanos Coen ya trabajan juntos en un nuevo guion

Para los cinéfilos, la disolución de la dupla de los Coen fue una de las noticias más desilusionares del 2023. Directores y guionistas de algunos de los mejores títulos del cine contemporáneo, Joel y Ethan Coen decidieron poner un pausa temporal al duo colaborativo más reconocible de la industria, iniciando caminos separados con sus propios proyectos personales. Sin embargo, esa total “independencia” les ha durado poco, ya que como bien ha confesado el más pequeño de los hermanos, están volviendo a “escribir algo” juntos.

Una confesión que alimenta las esperanzas de volver a verles juntos detrás de las cámaras, después de que en 2018 estrenasen La balada de Buster Scruggs para Netflix. Desde ese momento, Joel y Ethan comenzaron a realizar sus propias historias. Por un lado, el primero filmó la elogiada La tragedia de Macbeth, mientras que por otro, Ethan hizo lo propio con el documental Jerry Lee Lewis. Musica del diablo. Por el momento, Joel no tiene agenciado ningún nuevo proyecto oficial, aunque Ethan todavía tiene pendiente el estreno de su primer largometraje en solitario, Dos chicas a la fuga.

Precisamente, ha sido este último el que mientras promocionaba su nuevo filme, le ha contado a la revista Empire que estaba volviendo al trabajo junto a su hermano, para escribir algo juntos. Lo más normal, dada su trayectoria, es que se tratase de una película pero en la época dorada del streaming tampoco nos extrañaría que la nueva apuesta del dúo fuese una serie.

Su trabajo conjunto dejó de ser «algo divertido»

La separación anunciada el año pasado no tuvo que ver con ninguna circunstancia de conflicto dramática ni pelea entre ellos, como bien contaba el propio Ethan a los medios. En cambio, en sus palabras sí que se percibía cierto desgaste y pérdida de ilusión: “No pasó nada ciertamente dramático. Empiezas cuando eres niño y quieres hacer una película. Y la primera película es muy divertida. Luego la segunda es muy divertida, casi tanto como la primera. Y después de 30 años, no es que no sea divertido, pero es más trabajo de lo que había sido antes”.

Después, Ethan Coen añadiría que tomar caminos separados no tenía que estar relacionado con una separación definitiva, como bien se demuestra ahora con este regreso al menos en el papel. Lo que sí que es cierto es que a nivel acreditativo, como bien contamos en el caso de los hermanos Safdie, será complicado por normativa del Sindicato de Directores de América (DGA) les permita firmar la realización sus futuros largometrajes como dupla.

Si bien el regreso es esperanzador para los fans, los Coen seguramente necesitaban ese respiro y breve distancia profesional para buscar su propia mirada individual en el terreno. Porque como cuenta el propio Ethan, si hubiese estado trabajando junto a su hermano, no habría rodado La tragedia de Macbeth. “No sería interesante para él, llegó a manifestar”. Circunstancia seguramente similar a la que Joel vivió con un documental tan personal como el de Jerry Lee Lewis.

¿De qué trata ‘Dos chicas a la fuga’?

En 2021 pudimos ver el trabajo en solitario de Joel, adaptando la obra de Shakespeare. Cinta financiada entre A24 y Apple TV + y que obtuvo tres nominaciones en la alfombra roja celebrada en 2022, incluyendo el de Mejor Diseño de producción, Mejor fotografía y Mejor actor principal para Denzel Washington. Una versión que respondió de forma unánime para la crítica especializada. El turno le llega ahora a Ethan con Dos chicas a la fuga, pero ¿de qué trata el estreno en solitario en la dirección que podremos ver este 2024?

Según su sinopsis oficial, este guion escrito por Ethan y Tricia Cooke nos cuenta la historia de Jamie, un hombre que lamente haber roto con su novia, mientras esta y su alocada amiga Marian emprenden un viaje por carretera rumbo a Tallahassee. Las cosas sin embargo, se complicaran cuando entre ellas y su destino, se crucen una banda de criminales un tanto inútiles.

Una carrera llena de éxitos

Los Coen no siempre han aparecidos juntos en los créditos de sus filmes, pero su asociación creativa siempre se ha mantenido como algo legendario desde su estreno con Sangre fácil en el festival de Sundance de 1984. De hecho su primer crédito en conjunto data del 2004, cuando estrenaron el remake LadyKillers.

Independientemente de la autoría y de quién esté más presente en las labores de dirección, lo cierto es que pocos cineastas pueden presumir de tener una filmografía tan variada como ellos. Arizona Baby, Muerte entre las flores, Barton Fink, Fargo, El Gran Lebowski o No es país para viejos son sólo algunos de los ejemplos de la cantidad de masterpieces que nos ha dejado la dupla