¿Una separación definitiva para los hermanos Safdie? Los directores tendrían complicado volver a firmar proyectos juntos

Cuando una dupla de directores comienzan su carrera juntos, cualquier cinéfilo piensa que seguirán así gran parte de su carrera como fue el caso de los Coen. Sin embargo, esto no parece que vaya a aplicarse a la filmografía de los hermanos Safdie. El binomio creativo estrella del cine independiente ya han comenzado a dividirse en sus proyectos, firmando títulos en solitario.

“Es una progresión natural de lo que cada uno de nosotros quiere explorar”, contaba Benny Safdie sobre el tema en una reciente entrevista. La disolución de este colectivo va para largo debido a las inquietudes artísticas personales de ambos, pero a pesar de ello, el menor de los hermanos no niega un reencuentro futuro tras las cámaras sin dejar de atender a la inquietud creativa que en estos instantes necesita: “Dirigiré por mi cuenta y exploraré las cosas que quiero explorar. Quiero esa libertad ahora mismo en mi vida”. Josh y Benny Safdie tienen por delante todavía esa nueva película para Netflix en la que volverán a colaborar con Adam Sandler tras Diamantes en bruto.

La DGA: Una barrera para aparecer juntos en los créditos

El reencuentro formal creativo no sería a priori, tan sencillo debido a un antiguo estatuto de la DGA (Directors Guild of America). El gremio que representa los intereses de los directores de cine no controla quién trabaja en conjunto, pero sí que establece cómo se manifiestan los créditos de los filmes en el departamento artístico de la dirección.

La norma se lleva aplicando durante años y concretamente, se refiere al artículo 7-208, conocido como la disposición de “Un director por película”. Esta norma nacida a finales de los 70 exige que todos los proyectos amparados bajo la DGA nombren a un sólo director. Pero ¿qué sentido tiene este mandamiento? Pues por un lado, el estatuto pretende proteger la individualidad creativa de los cineastas, evitando que un productor o estudio delegue tareas al elenco y al equipo o por otro lado, que estas corporaciones contraten a un codirector que administre las tareas del director titular. El gremio no quiere que exista un arbitraje a la hora de determinar numerosos créditos, garantizando la visión singular propia de los cineastas. “El asunto de dividir el trabajo del director para que uno hable con el actor y el otro con el camarógrafo es terrible”, decía en 2004 Gil Cates, antiguo secretario-tesorero de la DGA.

De esta forma, el gremio de directores prefiere que los equipos trabajen juntos a largo plazo y no de forma aislada. Si una sociedad establecida termina para trabajar en solitario, los ex socios deben comenzar el proceso de nuevo. Para muchos equipos, incluso aquellos tan grandes como los hermanos Hughes, Duplass, Coen o los propios Safdie. En términos de acreditación, una ruptura temporal puede volverse permanente fácilmente. Uno de los ejemplos más recientes de es el de los directores Daniel Scheinert y Daniel Kwan. La dupla conocida con el nombre de los Daniels fueron los grandes triunfadores de los Oscar del 2023, llevándose a casa varias estatuillas, entre ellas la de Mejor película y la de Mejor director. No obstante, estuvieron a punto de meterse en un buen lío por el estatuto de la DGA, ya que juntos debutaron como dupla en Swiss Army Man en 2016, pero en 2019, Scheinert dirigió en solitario La muerte de Dick Long. La DGA hizo una excepción con ellos, pero tuvieron que prometer “no volver a hacerlo nunca más”.

Esta es una de las razones por las cuales algunos de los cineastas independientes evitan por completo ser miembros de la DGA. En el caso de Joel y Ethan Coen, no pudieron convertirse en una dupla oficial hasta el 2004, cuando estrenaron el remake Ladykillers.

Los hermanos Safdie: Una dupla independiente

La noticia de su separación entristece a todos aquellos que querían ver prolongada esa estimulante y rompedora asociación, pero lo cierto es que Joshua debutó en solitario tras las cámaras con The Pleasure of Being Robbed, un año antes de la ópera prima en conjunto titulada go Gea Some Rosemary. A este largometraje le siguió Lenny Cooke y Heaven Knows What, pero la fama internacional con la que se darían a conocer fuera de Estados Unidos se materializó con dos oscuros largometrajes de contenido criminal firmados por A24; Good Time y Diamantes en bruto.

Actualmente Joshua no tiene ningún proyecto a la vista, mientras que su hermano estrenará The Smashing Machine, un nuevo filme de A24 protagonizado por Dwayne Johnson. El pasado 5 de enero pudimos ver el estreno de The Curse, la serie de SkyShowtime protagonizada por Emma Stone que Ben ha coescrito junto a Nathan Fielder.