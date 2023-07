Benny Safdie confirma que no está implicado en la película de su hermano Josh con Adam Sandler y Netflix

El cineasta Benny Safdie, reconocido por formar junto a Josh la dupla de directores conocida con el nombre de los hermanos Safdie, acaba de confirmar que no codirigirá la nueva película junto a su inseparable compañero creativo. Una noticia que quizás no sorprende tanto si atendemos a que Benny, además de ser director, está conformando una gran carrera como actor. El intérprete ha dado la noticia aprovechando la promoción de Oppenheimer, donde interpreta al físico Edward Teller.

El nuevo proyecto que ambos hermanos iban a dirigir se descubrió hace casi un año. Fue una noticia muy bien recibida por la comunidad cinéfila, ya que implicaba a las tres partes que ya encandilaron al mundo con Diamantes en bruto. Es decir, los Safdie, Netflix y Adam Sandler. Ahora, sabemos que esta será la primera película que Josh dirigirá sin su hermano, tras filmar algunos proyectos interesantes como Goodtime. Por lo que sabemos, esta historia versará sobre el mundo de los coleccionistas de recuerdos deportivos y en su reparto, también estará implicada Megan Thee Stallion.

“Me sentí como, ok, hay cosas que quiero explorar que no necesariamente se alinean en este momento con Josh. Así que es una mentalidad de divide y vencerás. Quiere contar esta historia, puede ir y hacerlo. Voy a ir y hacer un par de cosas más. Parece una progresión natural de cómo han sucedido las cosas”, le contaba el director y actor a GQ. No es la primera ocasión en la que se informa de la separación de la dupla de los Safdie para este proyecto. A principios de primavera IndieWire informó sobre la división, pero Netflix se negó a hacer ningún comentario al respecto.

Después de su actuación en Licorice Pizza, Benny Safdie escribió junto a Nathan Fielder The Curse. Mientras tanto, Josh ya estaba trabajando en la película con Sandler, escribiendo este nuevo filme con Ronald Bronstein.

Benny Safdie forma parte del espectacular reparto de Oppenheimer. El nuevo largometraje biográfico de Christopher Nolan tendrá a Cillian Murphy como protagonista, pero a su alrededor ha configurado a toda una serie de estrellas internacionales como Matt Damon, Emily Blunt, Florence Pugh, Robert Downey Jr., Kenneth Branagh, Rami Malek, Casey Affleck, Josh Harnett, Dane DeHaan, Jason Clarke y Jack Quaid, entre otros. Oppenheimer llegará a los cines mañana, día 20 de julio.