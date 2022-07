Tráiler de ‘Funny Pages’: El nuevo producto de los hermanos Safdie para A24

Funny Pages se estrenó durante la Cannes Directors’ Fornight de este 2022. La película marcó el debut en a dirección de Owen Kline, el reconocido actor de Una historia de Brooklyn. La trama de este estreno en la dirección narra la historia de un aspirante a caricaturista adolescente, al que no le atraen demasiado las comodidades suburbanas mundanas y que se dispone a triunfar por su cuenta en Trenton, Nueva Jersey.

Daniel Zolghadri interpreta al protagonista, mientras que Maria Dizzia y Josh Pais interpretan a los padres del joven, quienes intentarán por todos los medios que su hijo regrese a casa. Matthew Maher encarnará a un dibujante entrado en años que terminará convirtiéndose en na especie de mentor del protagonista. Sin embargo, lo que más llama la atención del proyecto es que está producido por Josh, Benny Safdie y el recurrente director de fotografía de sus películas, Sean Price Williams. Los hermanos Safdie son los directores que encandilaron a la crítica con títulos como Good Time o Diamantes en bruto. Su carrera ha estado auspiciada casi siempre por el prolífico sello A24, una productora de calidad que en poco más de 10 años ha conseguido crear algunos de los títulos cinematográficos más potentes y reveladores de la última década.

Además de producir esta comedia negra sobre la adolescencia, los Safdie están detrás de la serie The Curse, cocreada por Banny y Nathan Fielder. Esta tendrá como protagonista a Emma Stone en el que una supuesta maldición perturbara la relación con su pareja, mientras intentan concebir un hijo. Esta dupla de hermanos directores no para tampoco en sus labores como productores ejecutivos y, estarán detrás de la figura de Andy Kaufman en un nuevo documental dirigido por Alex Braverman.

La quincena de realizadores de Cannes trajo este año grandes títulos independientes de talentos emergentes. Como por ejemplo, el debut de Jesse Eisenberg en la dirección con Whe You Finish Saving the World, protagonizada por Finn Wolfhard y Julianne Moore o Showing Up de Kelly Reihardt, protagonizada por Michelle Williams.

El tráiler de Funny Pages se muestra como un auténtico homenaje al cómic y al cine norteamericano más underground. La crítica internacional ha valorado positivamente el debut cinematográfico de Kline, señalando que podría perfectamente convertirse en uno de esos clásicos instantáneos de culto que tanto gusta a los cinéfilos. Funny Pages se estrenará en los cines norteamericanos el próximo 26 de agosto. De momento, en España todavía no ha encontrado distribución.