Al igual que sucede con otros intérpretes de la escena de Hollywood como Nicolas Cage, Adam Sandler está considerado un mal actor. O, sino tiene esa consideración, al menos está claro que el grueso de su filmografía está formado por comedias de baja calidad. Sin embargo, si hay algo que ha demostrado la industria año tras año es que cualquier actor puede sorprender al mundo con un papelón. En el caso de Sandler esto sucedió con la reciente Diamantes en bruto, la historia de crimen y avaricia producida por Netflix en la que injustamente, no salió nominado a Mejor Actor en los Oscar de 2020. Ahora, según Indiewire los directores del drama criminal (los hermanos Safdie) volverán a colaborar con Sandler en un nuevo largometraje.

De momento no se conoce ni el titulo ni el argumento de esta nueva apuesta, pero se espera que suceda más hacia 2023 ya que tanto los directores como el cómico tienen actualmente la agenda ocupada. Los cineastas están inmersos en The Curse, una serie de Showtime protagonizada por Emma Stone, Sandler por su parte está rodando la secuela de Criminales en el mar. Además de este último proyecto el actor está involucrado en Spaceman, un largometraje de ciencia ficción en el que comparte elenco con Carey Mulligan y Paul Dano. Las incursiones en el cine de autor tampoco son una completa novedad en la agenda de Adam Sandler. En 2002 estrenó Embriagado de amor de Paul Thomas Anderson y en 2017 se puso a las órdenes de Noah Baumbach en The Meyerowitz Stories.

Benny y Josh Safdie son la dupla del momento en la dirección autoral, con permiso de la visión comercial que manejan los Russo. Se estrenaron en 2014 con Heaven Know What y ambos, han aparecido también en múltiples películas como intérpretes. Aunque dee los dos, Beny es el verdadero rostro visible, gracias en parte a su buen despliegue delante de la cámara. Este año lo hemos podido ver en Licorice Pizza como el aspirante a senador Joel Wachs o en la futura serie de Obi-Wan Kenobi, en la que tiene un papel todavía por revelar. Los Safdie siguieron manejando historias frenéticas de bajos fondos con la genial Good time, protagonizada por Robert Pattinson y alcanzaron la cúspide, puliendo la joya de su estilo en Diamantes en bruto.