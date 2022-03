Nicolas Cage lleva varios años realizando películas que mantienen una pobre distribución, por no decir que directamente van al mercado doméstico en nuestro país. A pesar de esa consideración global de “mal actor”, Cage mantiene una amplia legión de fans y sus noticias y excentricidades forman parte de la cultura meme de internet. Pero entre tanto proyecto extraño, a veces hasta Cage acierta y si ya encandiló de nuevo a la crítica con Pig, parece que acaba de hacer lo mismo con su última cinta, una en la que hace de sí mismo.

The Unbearable Weight of massive talent es el título de la nueva historia de Nicolas Cage en la que, siendo él mismo debe colaborar con el gobierno estadounidense para atrapar a un peligroso narcotraficante, interpretado por Pedro Pascal. El actor está desesperado por conseguir un papel en la nueva película de Quentin Tarantino, pero las deudas le obligan a aceptar aparecer en la fiesta de cumpleaños de un multimillonario mexicano (Pascal). Este le instará al ganador del Oscar en que recree las mejores escenas de sus películas. El bochorno será lo de menos, pues la CIA informa a Cage de que este es un capo de la droga que tiene secuestrada a la hija de un candidato a la presidencia de México. El intérprete deberá recoger toda la información posible para el gobierno de los Estados Unidos.

De primeras, el argumento podría inducir a que esta es otra locura de baja calidad del actor de Arizona Baby, pero al contrario de lo que podríamos pensar, The Unbearable Weight of massive talent está teniendo una acogida muy buena por parte de la crítica internacional, alcanzando un 100% de reseñas positivas en la web de Rotten Tomatoes.

“Sus Cage de ficción, ofrecen al verdadero Cage el espacio para maravillarse de su propia mitología, el verdadero impacto que tiene en sus fans, y un escaparate para que Hollywood recuerde su categoría”, señala Marya E. Gates de la web rogerebert.com. Por otro lado, Jude Dry de Indiewire alaba la relevancia de esta nueva historia: “Una de las películas más divertidas del año…no sólo para los fanáticos de Cage”.

Algunas reseñas apuntan a lo delirante que es su trama, pero que especialmente funciona gracias a la parodia de Cage: “Una comedia comercial que pasa un buen rato delirante burládose de Nicolas Cage, celebrando todo aquello que le convierte en Nicolas Cage…y al final, en verdad convirtiéndose en una película de Nicolas Cage”.

The Unbearable Weight of massive talent se estrena en los cines de Estados Unidos el próximo 22 de abril. En España todavía no tiene una fecha para su llegada.