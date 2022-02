El próximo 27 de marzo se otorgarán en el teatro Dolby de los Ángeles el mayor reconocimiento que existe dentro de la cultura cinematográfica: Los Oscar. Unos premio que ocupan todas las portadas y que sirven, en cierto modo, como un sello de garantía de calidad y también para qué engañarnos, como un termómetro de egos de la industria. Por suerte, por las mismas fechas se celebran este año los Razzie 2022, los galardones que premian lo peor del año. Un síntoma del buen humor y de la capacidad que el propio Hollywood destila, riéndose de sí mismo. Ahora, los premios, que tienen como nombre real Los Golden Rasperry Awards, acaban de nominar a las peores producciones y actores de este último año.

Por mucho nombre, reconocimientos y premios que tenga un actor, nadie se salva de la posibilidad de acceder a este castigo en forma de frambuesa de plástico. De esta forma, no sorprende que actores como Amy Adams o Ben Affleck se encuentren entre los nominados este 2022. Como tampoco llama la atención que LeBron James haya conseguido también este “reconocimiento” debido a Space Jam: Nuevas leyendas. Los Razzie 2022 apuntan a cualquier dirección sin importar si la mismísima Academia de los Oscar valora, contrariamente el papel, como fue el caso de Sandra Bullock, quien en 2010 fue la Mejor actriz al llevarse la estatuilla dorada, pero también se llevó la correspondiente dosis de cal como la peor interpretación de ese año por el mismo papel en The blind side.

Amy Adams opta al título de Peor Actriz protagonista en La mujer en la ventana y a Peor Actriz de Reparto por Querido Evan Hansen. Además de las clásicas categorías, al ser unos galardones humorísticos, contienen reconocimientos especiales como el Peor Combo en pantalla, que premia la poca química entre intérpretes o el tronchante premio de este año titulado Peor Bruce Willis del Año. Esta es la lista completa de nominados a los Razzie 2022:

Peor Película

Lady Di: El musical, de Christopher Ashley

Infinite, de Antoine Fuqua

Karen, de Coke Daniels

Space Jam: Nuevas leyendas, de Malcolm D. Lee

La mujer en la ventana, de Joe Wright

Peor Dirección

Christopher Ashley por Lady Di: El musical

Stephen Chbosky por Querido Evan Hansen

Coke Daniels por Karen

Renny Harlin por Ladrones de élite

Joe Wright por La mujer en la ventana

Peor Actor

Scott Eastwood por Instinto peligroso

Roe Hartrampf por Lady Di: El musical

LeBron James por Space Jam: Nuevas leyendas

Ben Platt por Querido Evan Hansen

Mark Wahlberg por Infinite

Peor Actriz

Amy Adams por La mujer en la ventana

Jeanna de Waal por Lady Di: El musical

Megan Fox por Midnight in the Switchgrass

Taryn Manning por Karen

Ruby Rose por Una noche de venganza

Peor Actor de Reparto

Ben Affleck por El último duelo

Nick Cannon por Ladrones de élite

Mel Gibson por Instinto peligroso

Gareth Keegan por Lady Di: El musical

Jared Leto por House of Gucci

Peor Actriz de Reparto

Amy Adams por Querido Evan Hansen

Sophie Cookson por Infinite

Erin Davie por Lady Di: El musical

Judy Kaye por Lady Di: El musical

Taryn Manning por Every Last One of Them

Peor Remake, Secuela o Copia

Karen (como remake involuntario de Cruella)

Space Jam: Nuevas leyendas

Tom y Jerry

Twist (como copia rapera de Oliver Twist)

La mujer en la ventana (como copia de La ventana indiscreta)

Peor Bruce Willis del año

American Siege

Apex

Cosmic Sin

Deadlock

Fortress

Midnight in the Switchgrass

Sin escapatoria

En tierras peligrosas