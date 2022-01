Ben Affleck ha pasado por varias fases en su carrera profesional. Primero (como a muchos) se le tildó de ser simplemente una “cara bonita” y que tan sólo era capaz de protagonizar superproducciones de dudosa calidad. Sin embargo, después llegaría el Affleck, director que callaría la boca a más de uno con Adiós Pequeña adiós, The Town o la galardonada Argo. Su elección de Batman fue altamente cuestionada por los fans del personaje, negándose a ver en él a un buen Bruce Wayne, teniendo en cuenta que el anterior Caballero Oscuro había sido el talentoso Christian Bale. Finalmente el problema no fue de él, ya que el proyecto de Warner y Snyder se fue al traste y al contrario de lo que la mayoría pensó, firmo un gran héroe muy personal. Ahora, con motivo de la promoción de The tender bar, el actor ha hablado con Los Angeles Times sobre su carrera y en concreto acerca de su situación personal y profesional cuando rodó la versión superheroica de Joss Whedon.

El ganador al Oscar a Mejor guion por El indomable Will Hunting mencionó que su experiencia en La liga de la justicia fue el punto más bajo para él, personalmente. Eso sí, aclaro que esos sentimientos no tenían nada que ver con la calidad del proyecto en sí y que la “mala experiencia” general tuvo que ver con una combinación de factores. “Fue la peor experiencia. Fue horrible. Fue todo lo que no me gustó de esto”, explicaba Ben Affleck al medio. Un rodaje que se inició justo en el momento en el que se separaba de Jennifer Garner y el fallecimiento de la hija de Zack Snyder, el director original de La liga de la justicia y autor posterior del comentado final cut que HBO estrenó el año pasado.

Esa producción no sería la única decepción que Affleck se llevaría por culpa del justiciero de Gotham. El actor estaba decidido a dirigir su propia película individual de Batman, pero se alejó del proyecto definitivamente en 2019. Recuperará eso sí, el papel para una breve aparición en The Flash, la cinta en la que Barry Allen viajará al pasado para rescatar a su madre. No obstante, el que sí que tendrá su propia cinta sobre el justiciero será Robert Pattinson, en una producción dirigida por Matt Reeves.