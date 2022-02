El próximo 8 de febrero, La Academia publicará la lista definitiva con las nominadas a los Oscar 2022. Por fin sabremos si El buen patrón entra en la categoría a Mejor Película Internacional o si Penélope Cruz recibe su tercera nominación a Mejor Actriz por Madres paralelas. Aunque lo cierto es que el gran premio siempre ha sido la categoría de Mejor película. Los académicos pueden nominar hasta 10 largometrajes, sin embargo no se suele dar una cantidad tan grande de películas.

Este es nuestro pronóstico para los Oscar 2022

‘El poder del perro’

Es una de las grandes favoritas de esta edición. La deconstrucción del western que ha filmado Jane Campion ha asombrado a todos los críticos y por romper ciertos moldes del género, bien merece al menos estar nominada este año. La dirección de Campion, quien ya fue nominada a los Oscar por El piano en 1993 es su baza más fuerte.

‘West side history’

El remake de Spielberg ha resultado ser un auténtico fracaso comercial, pero la prensa especializada no tiene ninguna duda. El nuevo musical de María y Tony no tiene nada que envidiar a la versión de 1961. De hecho, algunos apuntan a que esta es mejor en cada uno de los aspectos, porque entre otras cosas las voces de los cantantes sí que pertenecen a sus dos protagonistas.

‘Licorice Pizza’

Adorado regreso a los cines de Paul Thomas Anderson, el niño bonito de los críticos de todo el mundo, que ha creado un material accesible, dirigiendo una historia de amor en la que Alana Haim brilla con luz propia.

‘Drive my car’

La cinta japonesa que adapta a Murakami es la auténtica revelación de la temporada. Además de ser la máxima favorita dentro en la categoría de Mejor película Internacional, el agrado que en los últimos años muestra la Academia por las producciones asiáticas deja bastante claro que Drive my car podría salir nominada en este pronóstico de Oscar 2022.

‘La hija oscura’

El debut cinematográfico de Maggie Gyllenhaal, basado en una novela de Elena Ferrante, nos trae la historia de Leda (Olivia Colman), una mujer que se obsesiona por una joven madre y su hija mientras las observa día tras día en la playa. Los recuerdos y un trauma materno le obligarán a desenterrar oscuros recuerdos que la atormentan.

‘La tragedia de Macbeth’

Shakespeare y Joel Coen, acompañado de las interpretaciones de Denzel Washington y la oscarizada Frances McDormand. La fotografía de Bruno Delbonnel en blanco y negro, enmarca un impresionante trabajo cuidado al detalle sobre esta tragedia.

‘Belfast’

Del blanco y negro de Shakespeare pasamos al blanco y negro de la infancia del director Kenneth Branagh. Belfast narra la historia de un joven niño ue debe crecer antes de tiempo en una Irlanda del norte llena de cambios culturales.

‘El método Williams’

No parte entre las favoritas para un Premio tan grande, no obstante a la Academia, las historias reales, sobre la superación en el deporte le suelen parecer irresistibles. Por ello, no nos extrañaría nada que el biopic protagonizado por Will Smith obtuviese dicho reconocimiento.