Todavía queda algo más de un mes para que la 94ta edición de los Premios de la Academia elabore su lista final con las historias que optarán a los Oscar. No obstante, la carrera por alcanzar el máximo distintivo del séptimo arte es más una competición de “fondo” que de sprint y hace escasas horas, las producciones de este 2021 han cruzado la curva final con la shortlist previa a la decisión final. Las codiciadas estatuillas han dejado sonoras sorpresas los últimos años (véase el caso de Moonlight o Parásitos), pero parece que esta vez, la ceremonia quiere sorprendernos antes de tiempo. El buen patrón, la historia dirigida por Fernando León de Aranoa, ha sido preseleccionada permitiendo que pueda continuar su carrera en la categoría de Mejor Película internacional.

La decisión asombra, siendo una gran noticia para el cine español, pero lo que realmente ha dejado perpleja a la comunidad cinéfila es la omisión de la candidata francesa Titane. La cinta dirigida por Julia Ducournau ganó La Palma de Oro en la pasada edición del Festival Cannes, posicionándose como una opción muy seria para el título. El bizarro film de Ducournau ha sido cuestionado en el propio país galo, donde algunos preferían enviar la opción de Petit maman de Céline Sciamma, la cual está consiguiendo una aceptación mayor y cosechando más premios al otro lado del charco.

Objetivo: 8 de febrero

Que Titane haya caído es en detrimento de su calidad, una gran noticia para España. De alguna forma, ya que se entiende que este año los académicos no están para historias extrañas, fuera del marco convencional más clásico. Sin embargo, los rivales siguen siendo muy duros. Tanto, que no se recuerda una edición con tal número de grandes apuestas: Italia tiene Fue la mano de Dios, Islandia a Lamb y Japón a la gran favorita del año, Drive my Car de Ryûsuke Hamaguchi.

El propio director Fernando León de Aranoa ha agradecido vía Twitter haber entrado en la shortlist. El próximo 8 de febrero se conocerán las cinco finalistas que optarán al Oscar en esta categoría internacional. La lista completa de películas que han entrado en el penúltimo corte es la siguiente:

Panamá: Plaza Catedral

Noruega: La peor persona del mundo

México: Noche de fuego

España: El buen patrón

Kosovo: Hive

Japón: Drive my car

Italia: Fue la mano de Dios

Irán: Un héroe

Islandia: Lamb

Alemania: El hombre perfecto

Austria: Great Freedom

Bélgica: Un pequeño mundo

Bután Lunana: A Yak in the Classroom

Finlandia: Compartmen No.6

Dinamarca: Flee