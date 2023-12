Dwayne Johnson protagonizará una película de A24 a las órdenes de Benny Safdie

El prestigioso sello A24 ya alcanzado la cima de Hollywood en dos ocasiones. La primera, dando la campanada en los Oscar de 2017 con Moonlight y en 2023, arrasando con Todo a la vez en todas partes. Una productora independiente que ha sabido cuidar del talento emergente y a la que en parte, le debemos la irrupción en la escena de la industria de autores como Robert Eggers (La bruja) o Ari Aster (Hereditary). Pero al mismo tiempo, apostar por el talento fresco o la novedad, no está reñido con la contratación de perfiles contrarios a la marca autoral que representan. Ahí están los casos de Adam Sandler en Diamantes en bruto, Brendan Fraser en La ballena o la reciente irrupción de Nicolas Cage en Dream Scenario. Ahora, parece que el turno de esta tendencia le ha llegado a Dwayne Johnson, quien se pondrá a las órdenes de Benny Safdie en The Smashing Machine.

Por lo que sabemos en los informes más recientes, el largometraje será un biopic en el que Johnson interpretará a Mark Kerr, una leyenda dentro de las artes marciales mixtas. El proyecto es un camino personal del actor de origen samoano, ya que su productora Seven Bucks productions, adquirió los derechos de la historia en 2019. Concretamente, el material adaptará el documental estrenado en 2002, The Smashing machine: The Life and Times of Extreme Fighter Mark Kerr. El material dirigido por John Hyams, narraba el auge y la caída del luchador y a partir de él, Josh Safdie (la otra parte de la dupla).

Mark Kerr: fuerza y adicción

Aparte de ser una leyenda, Mark Kerr fue uno de esos pioneros que en la década de los 90 centró su disciplina en una clase de lucha que por aquel entonces, todavía estaba en sus cimientos. Conocido con el sobrenombre de “The Smashing Machine” por su físico y robustez, sus peleas habitualmente terminaban rápidamente debido a sus particulares movimientos que todavía no habían sido regulados en las artes marciales mixtas. Su caída llegó a través de la adicción a los analgésicos ya en el ocaso de su carrera, teniendo esto una consecuencia directa en sus relaciones personales.

Por el momento, todavía no se conoce una fecha de lanzamiento para The Smashing Machine, aunque este podría ser uno de esos nuevos proyectos por los que se comience a tomar en serio como actor a Dwayne Johnson. Quién sabe…quizá esto pueda conllevar a tenerlo en cuenta para ¿una nominación al Oscar?