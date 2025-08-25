Los vecinos de Badalona han impedido una nueva okupación en el barrio del Gorg tras sorprender a los okupas y grabar como prueba el intento de asalto a la vivienda. Los delincuentes, ante la presión vecinal, escaparon a la carrera antes de la llegada de los Mossos d’Esquadra.

La entrada fallida a la vivienda, un piso bajo de la calle Tortosa, se produjo el domingo por la tarde y en esa misma calle donde ya se han producido desocupaciones con anterioridad.

Tras escuchar una serie de fuertes golpes, los vecinos sorprendieron a un grupo de tres okupas operando con total impunidad y a plena luz del día.

Los okupas patearon la puerta

Las imágenes grabadas por los vecinos que captaron la secuencia con sus teléfonos, muestran a los tres delincuentes tratando de forzar la puerta de la vivienda a patadas.

Los okupas habían detectado que la vivienda estaba vacía y estaban dispuestos a todo, pero ante la firmeza de la puerta y la presión vecinal, decidieron escapar antes de la llegada de la Policía.

Al llegar al lugar de los hechos, los okupas habían escapado pero los Mossos se cercioraron de que no habían llegado a entrar en el domicilio.

Esta noche @mossos ha detenido a este «vulnerable» en #Badalona. Con toda seguridad este gentuza ha entrado de manera ilegal en nuestro país, pero sabía que en la costa española sería recibido con mantas térmicas, comida, bebida y ropa. Además también sabía que una vez aquí,… pic.twitter.com/tNviUMZha9 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) August 23, 2025

Sólo unas horas antes, el viernes a las 5:00 horas de la madrugada, los vecinos de la calle Magatzem se levantaron sobresaltados. Había un ladrón intentando robar en una vivienda y decidieron grabarle.

En el vídeo publicado en redes sociales por el propio alcalde de Barcelona, Xavier García Albiol, se muestra el momento en que los vecinos sorprenden a ladrón trepando por una fachada para robar en una vivienda. En esta ocasión, los Mossos sí lograron detener a los dos implicados.