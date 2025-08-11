Son las imágenes de los enfrentamientos entre okupas magrebíes y clanes familiares de vecinos de Moncada y Reixach (Barcelona) durante este fin de semana. Los incidentes arrancaron el sábado, cuando ya se registraron los primeros disturbios, y continuaron el domingo con una batalla campal en la que ambos bandos utilizaron palos y barras de metal para agredirse mutuamente.

La intervención de varias unidades de los Mossos d’Esquadra se saldaron con tres detenidos acusados de riña tumultuaria, mientras se investiga el origen de la disputa entre los okupas y las familias de vecinos de etnia gitana.

Algunos testigos han señalado a la Policía que los roces entre ambos bandos eran frecuentes, pero la mecha que prendió el fin de semana de violencia fue el asalto de los okupas a un local, en los bajos del edificio que produjo una fuga de agua que afectó al vecindario.

Tiroteo con un herido

El edificio de la calle Sant Ignasi es conocido por sus problemas con los okupas y las plantaciones ilegales de marihuana.

Ya en el año 2020 un tiroteo entre clanes se cobró un herido grave a balazos en un piso que ocultaba una plantación de marihuana.

Entonces el bloque en su mayoría okupado y al acceder al interior, los mossos localizaron una importante plantación de marihuana interior. Los investigadores fueron registrando uno a uno al resto de las viviendas para dar con el autor, que encontraron escondido y fue detenido en el momento.

La familia involucrada en el tiroteo se marchó del lugar pero la conflictividad sigue en la zona, protagonizada por las okupaciones y los robos continuados a ancianos.