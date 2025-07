Prisión provisional para uno de los detenidos por los disturbios en Torre Pacheco

Prisión provisional para uno de los once detenidos por los disturbios de Torre Pacheco. La magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de San Javier, titular de la plaza 5, ha acordado ha enviado a prisión provisional, comunicada y sin fianza, a uno de los detenidos puestos este miércoles a disposición judicial.

El encarcelado está investigado por un delito de atentado contra la autoridad y por un delito de desorden. Un segundo detenido ha quedado en libertad provisional con medidas cautelares consistentes en la obligación de comparecer en el tribunal los días 1 y 15 de cada mes, la prohibición de tenencia y porte de armas y la prohibición de acudir o residir en el término municipal de Torre Pacheco.

En ambos casos las medidas se ajustan a lo solicitado por el Ministerio Fiscal. Horas antes, en la tarde del martes, la misma magistrada dejó en libertad a otros tres detenidos como investigados por delitos de desorden público y a uno de ellos se le investiga también por resistencia a la autoridad.

A estos cinco detenidos por los disturbios en Torre Pacheco, hay que sumarles otros seis arrestados por la Guardia Civil. Cinco de ellos todavía no han pasado a disposición judicial, entre ellos se encuentra el acusado de liderar la plataforma Deport Them Now (Deportadlos Ya) que convocaba las «cacerías» de magrebíes en la localidad murciana y que fue detenido en Mataró (Barcelona).

El sexto detenido por los disturbios es un ciudadano magrebí reclamado por un juzgado por delitos diferentes y anteriores a los disturbios y que ya ha sido entregado a la justicia.

En libertad dos de la paliza al anciano

Hasta ahora, se contabilizan once detenidos en los disturbios a los que hay que sumar otros tres por la paliza al anciano que desencadenó los graves altercados que se han prolongado durante días en la localidad murciana.

De estos tres detenidos, todos magrebíes, dos de ellos han quedado en libertad provisional según el Tribunal Superior de Justicia de Murcia, «ambos investigados por los delitos de lesiones y contra la integridad moral.

El principal autor material de la paliza al anciano, detenido en Rentería (Guipúzcoa) ha sido enviado a prisión provisional por un delito de lesiones.