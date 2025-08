El drama de Alpine continúa: Colapinto sufre un accidente en los test de Pirelli

A pesar de que la Fórmula Uno está de vacaciones hasta finales de agosto, algunas escuderías han aprovechado estos últimos días para hacer unas pruebas de cara al Gran Premio de Países Bajos. Y para ello se quedaron en Hungaroring (Hungría), pero la mala fortuna llegó este miércoles para Franco Colapinto.

El piloto de Alpine sufrió un accidente en un trazado durante el test que estaba realizando en el circuito. Un tremendo golpe que dejó el monoplaza visiblemente destrozado, pero que por fortuna no acabó con consecuencias físicas para el argentino, según informó su equipo.

«Durante esta mañana en el segundo día del test de neumáticos de Pirelli en Hungaroring, Franco Colapinto tuvo un incidente en la curva 11. Franco fue evaluado allí mismo en el centro médico y está OK», informó Alpine en su cuenta oficial de ‘X’ para tranquilizar a los fans.

Franco Colapinto crashed during the test in Hungary pic.twitter.com/MpIDI9PSo9

