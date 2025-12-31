A unas horas de la noche más complicada del año, la Nochevieja, la preocupación policial es máxima ante la proliferación de las armas blancas en Madrid que protagonizan cada vez más los ataques y reyertas en las calles de la región y especialmente de la capital. Las agresiones ya llegan a 150 cada mes y el último fin de semana en Madrid se registraron cuatro incidentes graves con cuchillos, tres de ellos mortales.

«Las reyertas, la violencia callejera, han crecido más de un 10% en la Comunidad de Madrid y más de un 16% en la capital del 2024 al 2025, en los primeros meses hasta septiembre», señalan desde la Confederación Española de Policía (CEP) con preocupación y mirando a la Nochevieja de 2025.

El sindicato policial hace hincapié en que «el uso de armas blancas para la comisión de delitos de extrema violencia sigue abriéndose paso en Madrid, con el riesgo que eso supone para policías y ciudadanos», y señala a la Delegación del Gobierno como principal responsable de la situación.

Culpan a la Delegación del Gobierno

«La Delegación del Gobierno no ha sido capaz, hasta la fecha, de diseñar y ejecutar un plan que ataje esos delitos y ponga pie en pared frente a una lacra que soportamos los profesionales de la seguridad pública y, singularmente, los vecinos de la capital», denuncian desde el sindicato CEP.

La realidad en las calles de Madrid les da la razón, el último fin de semana tres personas, dos en Madrid y otra más en Leganés resultaron asesinadas o gravemente heridas por las armas blancas. Sólo unas horas después, esta misma semana, los agentes se vieron obligados a disparar a zonas no vitales de un hombre que retenía y amenazaba a su madre con dos cuchillos en el distrito de Carabanchel. ,

Los datos también reflejan la relevancia del problema y la necesidad de atajarlo de raíz. En 2024 la Comunidad de Madrid batió todos los récords de multas a ciudadanos por portar o usar armas blancas o prohibidas, tipificadas la Ley Orgánica 4/2015, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Preocupación en Nochevieja

En total, la Delegación del Gobierno en Madrid interpuso 4.251 multas. Es la mayor cifra de intervenciones de armas blancas en Madrid de los últimos ocho años y supone un aumento de un 60,8% frente a la registrada en 2017 en esta región. Además, representa el 14,1% del total de infracciones de este tipo conocidas en España el año pasado.

La preocupación es máxima a unas horas de la Nochevieja, teniendo en cuenta que la del año 2024 dejó un balance de 182 reyertas y 183 intervenciones por intoxicaciones etílicas. En concreto, las Emergencias de la Comunidad de Madrid 112, atendieron 3.128 llamadas, un 7% más que en el año 2023.