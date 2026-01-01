Éste es el plato típico español que India Martínez no perdona en Navidad
No perdona en Navidad
India Martínez prepara este plato típico español
Un plato típico español es el que ha decidido preparar India Martínez esta Navidad, más allá de un buen plato de jamón, no podemos dejar escapar esta mezcla de sabores que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial. Esta receta es una de las favoritas de esta artista que no duda en disfrutar de la esencia de un plato español.
Toma nota de esta receta de pavo relleno que puede convertirse en una buena opción para estos días que quedan de fiesta. De tal forma que conseguiremos descubrir una opción de lo más destacada.
- Un pavo de 4 kilos (al ser principiante mejor que comiences con un pavo medio, ya tendrás tiempo de preparar pavos más grandes)
- 500 ml de sopa de cebolla de sobre (baja en sal), la preparas ante siguiendo las instrucciones del sobre
- 150 g de pan duro que previamente trituramos en la picadora
- 3 cucharadita de romero
- Dos cucharadas de ralladura de limón
- 150 g de queso parmesano
- 2 cucharadas de aceite vegetal
- Sal y pimienta
Preparación
- Precalentar el horno a 180 grados. Preparar un molde donde colocamos papel de aluminio (lo suficiente para que el pavo quede dentro y poder envolverlo. El pavo puedes comprarlo limpio sin vísceras.
- En un recipiente ponemos 300 ml de sopa de cebolla que ya tenemos hecha a calentar, nos reservamos 200 ml. Añadimos a la sopa de cebolla, el pan que hemos triturado, 1 cucharadita de romero, una de aceite, sal y pimienta. Mezclar todo sin que llegue a hervir.
- Introducimos este relleno en el interior del pavo, depositamos el pavo en la fuente de horno y horneamos. Por encima del pavo añadimos una cucharada de aceite, dos de sopa de cebolla (de la que nos reservamos antes) y dos cucharaditas de romero.
- Tapar el pavo con el papel de aluminio y hornear 20 minutos a 220 grados. A continuación, quitar el papel de aluminio y hornear a 200 grados 2 horas/ o 2 horas y media.
- Cuando lleve el pavo una hora añadir 3 cucharadas de sopa de cebolla, hacer lo mismo cuando lleve dos horas, y cuando falte media hora para terminar, sacar el pollo con cuidado con una cuchara introducir el queso rallado dentro del pavo.
- Regresarlo al horno y esperar el tiempo correspondiente. Cuando hayan pasado dos horas lo miras a ver si lo ves dorado, en cuyo caso apagar el horno y dejar que repose al menos 15 minutos. Si aún no te parece esté dorado dejar las 2,5 horas y luego 10 minutos de reposo.