‘Ocean’s 14’: el equipo de ladrones con más glamour del cine pierde a un miembro fundamental

En un Hollywood dominado por las franquicias y las secuelas tardías, no es de extrañar que Warner Bros. Discovery quiera traer de vuelta a los ladrones de guante blanco más famosos del celuloide. Por eso, casi 20 años desde su último golpe, Ocean’s 14 se encuentra en una fase de preproducción latente, la cual se está tomando su desarrollo con calma. Pero desgraciadamente para los fans y los cinéfilos más exigentes, el proyecto acaba de perder la presencia de un miembro fundamental del equipo, cuyo talento podría haber elevado todavía más el estatus del futuro filme. Nos referimos a la repentina ausencia del cineasta ganador del Oscar, Edward Berger.

Según informan desde varios medios estadounidenses, el realizador alemán ha decidido abandonar las negociaciones para ocupar la silla del director de Ocean’s 14. Un movimiento que deja las puertas abiertas a que sea David Leitch (Bullet train), quien asuma el control de la continuación. Berger es uno de los autores más solicitados actualmente dentro de la industria. Pues, tras su estatuilla dorada a la mejor película internacional por Sin novedad al frente, en la pasada edición de la alfombra roja llegó a ser favorito en las quinielas de los prestigiosos premios gracias a Cónclave, obteniendo el Oscar al mejor guion adaptado y otras siete nominaciones. De este modo, el de Wolfsburgo ha estado en varias conversaciones para liderar largometrajes tan relevantes como la nueva entrega de James Bond o el seguimiento de la saga Bourne. En el caso de Ocean’s 14, tampoco existía una acuerdo oficial sobre su elección, pero ahora Berger ha explicado que su salida parte de la sensación de no poder aportar nada «nuevo» a la cinta.

Edward Berger dice adiós a ‘Ocean’s 14’

La noticia de la implicación de Berger en la cuarta película de la propiedad intelectual de Warner surgió el año pasado, cuando se informó de que tanto George Clooney como Brad Pitt querían poner a Berger al frente de la producción tras la negativa a participar de Steven Soderbergh, quien había dirigido la trilogía original. El realizador nunca había trabajado con Clooney, pero sí que tiene pendiente la adaptación de The Riders, la novela de Tim Winton que Pitt protagonizará y producirá junto a A24. Un filme que el autor le propuso al actor de Seven al mismo tiempo que rechazaba Ocean’s 14:

«Me acosté, dormí ocho horas y me di cuenta de que no era yo. Llamé a Brad (Pitt) porque habíamos hablado un montón de veces. Sabía que estaba dispuesto a hacer algo, y básicamente le dije ‘Lo siento, no quiero hacer Ocean’s y espero no haberte ofendido. Pero tengo un guion genial que me encantaría que vieras porque creo que podría ser un reto para ambos’. Lo leyó en dos días y me llamó de nuevo para decirme ‘Quiero hacerlo. Es el mejor guion que he leído’», le contaba Berger a Deadline.

Lo nuevo de Berger con Netflix

Antes de revelar su llamada con Pitt, el director expresó que el motivo principal de no dirigir la película tenía que ver con ser algo ajeno a su inventiva, siendo algo que en realidad pertenecía a Soderbergh. «Él la inventó, maravillosamente. Él las hizo, y yo simplemente sigo sus pasos. ¿Qué hay de nuevo para mí? Me encantan esas películas, pero en esencia, no sé qué añadir a lo que hizo el gran Steven Soderbergh», matizaba el realizador. Aunque debemos recordar que en realidad, Ocean’s eleven nació como un remake de La cuadrilla de los once de Lewis Milestone.

Para ver algo nuevo de Berger no tendremos que esperar demasiado, pues el próximo 17 de octubre se estrenará en cines Maldita suerte. Una producción de Netflix en clave de thriller psicológico que protagoniza Colin Farrell.