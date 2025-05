La película del videojuego ‘Gears of War’ encuentra al director de acción perfecto

Puede que en el último año, salvando el caso excepcional de Estado eléctrico (2025), Netflix no haya llevado a cabo apuestas sobre grandes franquicias repletas de nombres clave en la industria actual. Pero eso es algo que va a cambiar en las próximas temporadas dentro del futuro del estudio, con una apuesta sideral por las adaptaciones del mundo de las consolas. El último proyecto en acelerar este proceso ha sido la versión fílmica del título Gears of War, la cual ya tiene a un director agenciado que ha sido clave en el cine de acción comercial de la última década: David Leitch.

Y es que a pesar de haber brillado ya en el subgénero virtual con las animadas Arcane (2021) y Cyberpunk: Edgerunners (2022), la «gran N roja» también quiere encontrar una historia de acción real que triunfe a la altura de lo conseguido por The Last of Us (2023) y Fallout (2024) dentro de los catálogos de HBO Max y Amazon Prime Video. Para ello, van a poner como se dice toda la carne en el asador contando con una propiedad intelectual insignia en el cosmos de Xbox y Microsoft y con la dirección de uno de los cineastas responsables de la primera cinta de la saga John Wick. Como bien se informa desde varios medios norteamericanos, la producción de la adaptación de este shooter (juego de disparos) de ciencia ficción ya está en marcha y la elección de Leitch no podía sonar más acertada. Sin embargo, el que comenzó su carrera siendo el doble de riesgo de Brad Pitt no estará ni mucho menos solo dentro del desarrollo de la cinta. Pues del mismo modo, está confirmada la presencia de The Coalition, el estudio creador de la IP y de Kelly McCormick, la mujer y socia de Leitch, quien liderará la producción desde el sello de ambos, 87North.

‘Gears of War’: disparos y explosiones

Cuando aseguramos que la presencia de Leitch es ya una evidente declaración de intenciones, no nos quedamos cortos. El estadounidense es especialista en crear secuencias que combinan grandes coreografías de combate cuerpo a cuerpo, con un humor completamente irreverente. Un registro de su talento que ya disfrutamos por ejemplo, en Deadpool 2 (2018) o Bullet Train (2022).

Todavía no se ha confirmado quién podría estar detrás del principal casting de intérpretes, aunque desde que se anunció hace más de un lustro, el actor Dave Bautista (Guardianes de la galaxia) ha hecho mucho hincapié en lo interesado que está en ocupar el rol protagonista del título. Su parecido físico con los fornidos miembros del escuadrón encaja a la perfección, pero habrá que esperar a la elección que haga Netflix, Leitch y su equipo de casting.

Por si la impronta de este gran narrador no fuese una motivación suficiente, THR informó que detrás del libreto se encontraba el guionista Jon Spaihts, responsable y coautor de Dune (2021) y Dune: Parte Dos (2024). Así, podemos intuir que detrás de la adaptación se esconde cierto interés genuino por explotar la base narrativa de Gears of War, más allá de lo espectacular que será visualmente esta lucha entre la humanidad y los Locust, unas terroríficas criaturas surgidas desde el subsuelo.

No pretende ser una película aislada

Por supuesto, se espera que la inversión de Netflix con Gears of War se coloque entre los 150 y los 200 millones de dólares. Siendo estas unas cifras que apuntan directamente al desarrollo de todo un universo de ficciones. Si los números acompañan al trabajo de Leitch, podemos esperar una secuela, precuela o incluso spin-offs y series animadas. La saga tiene un total de 11 videojuegos y ha vendiendo la increíble suma de 19 millones de copias en todo el mundo, siendo un buque insignia para el ecosistema de las consolas.

La cinta está programada para llegar al catálogo del terminal en 2027. No obstante, Netflix adaptará mucho antes otras adaptaciones del mundo de los videojuegos como es el caso de la serie de Assassin’s Creed, pensada para 2026 o Diablo, la cual debería llegar al abanico de contenidos de la plataforma en algún momento de este año.

Las adaptaciones del mundo de los videojuegos siguen siendo un filón para cualquier estudio de Hollywood. Prime Video estrenará la segunda temporada de Fallout dentro de poco y también plasmará su versión el año que viene del icónico videojuego God of War. En el futuro, el cine proyectará OutRun, una nueva cinta de Resident Evil, Zelda e incluso, una adaptación por parte de A24 del juego de Hideo Kojima, Death Stranding.