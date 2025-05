Netflix junta a Denzel Washington y Robert Pattinson para lo nuevo de Fernando Meirelles

Aunque últimamente la «Gran N roja» haya optado por títulos un tanto menores para su contenido original, esto no quiere decir que la líder del streaming vaya a renunciar a volver a tener en su futuro a las estrellas más grandes de Hollywood. El gran ejemplo es el último anuncio de la compañía, la cual acaba de comunicar que Denzel Washington, Robert Pattinson y Daisy Edgar-Jones protagonizarán Here Comes the Flood, la nueva cinta de Netflix que dirigirá el cineasta Fernando Meirelles. El responsable de Ciudad de Dios (2002) regresa al terreno del largometraje con un casting estelar, dispuesto a devolverle la credibilidad al terminal como creadora de contenido de calidad dentro de la industria.

Bela Bajaria, directora de contenidos del estudio, fue la que anuncio el proyecto durante la presentación Upfronts de la plataforma en el día de ayer. Por lo que sabemos, Here Comes the Flood ha sido escrita por Simon Kinberg, guionista de Sr. y Sra. Smith, el cual también produce el trabajo junto a Audrey Chon para Genre Films. Fernando Meirelles también ejerce como productor ejecutivo en lo que ha definido como «una película de atracos poco convencional sobre un guardia de banco, un cajero y un ladrón de guante blanco en un juego mortal de estafas y traiciones». Netflix adquirió el guion en 2020 y en su momento, Jason Bateman se encontraba en negociaciones para protagonizar la cinta. En cambio, hace escasas horas hemos sabido que Pattinson asumirá el rol protagonista en el que será el debut del realizador bajo el amparo de la marca californiana y uno de sus más importantes proyectos desde que estrenó El jardinero fiel en 2005.

Tres nuevas estrellas para Netflix

Actualmente, tanto Washington como Pattinson presentan sus respectivas películas en el Festival de Cine de Cannes. En el caso del primero lo hace fuera de concurso con Highest 2 Lowest, su nueva colaboración con Spike Lee. En cambio, el actor de The Batman (2022) si tiene posibilidades de optar a la Palma de Oro con Die My Love, la cinta que coprotagoniza con Jennifer Lawrence a las órdenes de Lynne Ramsay (Tenemos que hablar de Kevin). Ambos, no son sólo dos de las figuras más relevantes dentro de la industria, sino que representan dos perfiles con agendas tremendamente ocupadas. A Washington lo pudimos ver este año en Gladiator II, mientras que Pattinson fue el protagonista por partida doble en Mickey 17. En el futuro, el británico estará en La Odisea de Christopher Nolan y en The Batman: Parte 2.

Como actor, Here Comes the Flood será la primera colaboración de Denzel Washington con Netflix, a pesar de que sí ha ocupado el rol de productor en La madre del blues (2020). En cambio, Pattinson ya ha trabajado con la empresa dirigida por Ted Sarandos en The King (2019) y en El diablo a todas horas (2020). Además, el actor estará en 2026 protagonizando junto a Amy Adams y Robert Downey Junior la sátira criminal, Average Height, Average Build. Daisy Edgar-Jones no es por el momento tan conocida. Pero representa toda esa legión de actrices emergentes dispuestas a conquistar la industria. El verano pasado pudimos ver en Twisters (2024), pero sus fans más acérrimos la recordarán sobre todo, por coprotagonizar Normal People (2020) junto a Paul Mescal. Se desconoce una fecha de estreno oficial, aunque se espera que el filme pueda llegar a la gran pantalla a finales de 2026. Edgar-Jones aparecerá próximamente en Indomables, Voyagers de Sebastian Lelio y Prince Charming de Paul King.

La carrera de Fernando Meirelles

Tras saltar a la fama con su nominación al Oscar a la mejor dirección por Ciudad de Dios, la carrera de Fernando Meirelles se ha ido cayendo poco a poco. Porque a pesar de seguir teniendo cierta presencia en la Academia por El jardinero fiel, sus sucesivos largometrajes han ido devaluando lo conseguido con aquel drama brasileño basado en la novela de Paulo Lins. En 2008 llevó a cabo la compleja tarea de adaptar Ensayo sobre la ceguera de José Saramago en A ciegas y en 2011 rodó la olvidable 360. Juego de destinos.

No obstante, su buen oficio con Los dos papas y su presencia en series queridas de la talla de Pico Da Neblina (2019), El simpatizante (2024) y Sugar (2024) sumado a este nuevo thriller para Netflix, podría suponer la recuperación de su estatus de director estrella.