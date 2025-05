La miniserie romántica de Netflix de la que todo el mundo está hablando: te atrapa desde el primer episodio

Si hay una serie romántica que emociona desde el minuto uno, esa es Siempre el mismo día (One Day) de Netflix. Una producción británica que se estrenó en esta plataforma de streaming en 2024 y que ahora se ha vuelto a poner de moda. Siempre el mismo día adapta la novela homónima de David Nicholls, que ya fue llevada al cine en 2011, dirigida por Lone Scherfig y con Anne Hathaway y Jim Sturgess como protagonistas. Cuenta la historia de Emma y Dexter, dos jóvenes que el 15 de julio de 1988 pasan juntos la noche de su graduación universitaria y, aunque, toman caminos separados, sus destinos se entrelazan desde ese momento. Cada año el mismo día, 15 julio, los dos amigos se reúnen y se cuentan cómo va su vida y cuáles son sus planes. Una serie perfecta para los que les encantan ese tipo de ficciones románticas en las que sus protagonistas se quieren, pero no hay manera de que estén juntos.

La miniserie romántica Siempre el mismo día tiene 14 episodios de solo 25 minutos de duración por lo que es perfecta para un maratón de fin de semana. Ha sido creada por Nicole Taylor (Wild Rose) y los protagonistas son los actores Ambika Mod (Esto te va a doler) y Leo Woodall (The White Lotus). El guion de la serie es de Nicole Taylor, Anna Jordan y Vinay Patel. Esta serie británica es una buena opción para los que están buscando una ficción romántica en la que cuando se ve hay que tener cerca la caja de kleenex.

¿Qué pasa en la serie Siempre el mismo día de Netflix?

Esta serie sigue la relación de 20 años de Emma Morley y Dexter Mayhew, los cuales se conocen en un baile de graduación después de graduarse en la Universidad de Edimburgo. Ese día surge entre los dos una gran atracción nada más conocerse, pero se tienen que separar pronto y todo se queda en una amistad. Todos los años el mismo día quedan para verse y esa amistad se mantendrá a lo largo de los años.

Lo más curioso de esta serie es su original estructura, ya que se va mostrando siempre el mismo día de sus vidas a lo largo de 16 años. Gracias a esta estructura se va viendo cómo va cambiando sus ideas y aspiraciones a lo largo del tiempo. Por ejemplo, vemos como Emma está cada vez más frustrada por tener que dejar sus aspiraciones artísticas o cómo se van solucionando los problemas familiares de Dexter. Siempre el mismo día es una serie perfecta para los que disfrutan con las películas y series románticas en las que sus protagonistas pasan por una relación complicada ya que pasan los años enamorados, pero sin lograr estar juntos.

La serie recibió elogios de la audiencia y la crítica y fue la serie más vista a nivel mundial durante la semana de febrero de 2024 en la que se estrenó con 9,9 millones de visitas. El sitio web agregador de reseñas Rotten Tomatoes le dio a la serie un índice de aprobación del 91% con una calificación promedio de 8/10. Según los críticos de este conocido sitio web: «Al hacer una crónica del paso del tiempo con un barrido bien observado, One Day es a la vez vertiginoso y sombrío, pero siempre tremendamente romántico».

El reparto de esta original serie

Esta miniserie que se puede ver en la plataforma de streaming Netflix está protagonizada por la actriz Ambika Mod que da vida a la creativa Emma Morley y el actor Leo Woodwall que da vida a Dexter Mayhew. Además, en esta serie tienen un papel de peso los actores Eleanor Tomlinson como Sylvie, Essie Davis como Alison Mayhew, Tim McInnerny como Stephen Mayhew y Jonny Weldon como Ian.

También en el reparto de esta serie están otros actores como Brendan Quinn como Callum, Billie Gadsdon como Jasmine, Toby Stephens como Lionel Cope, Joely Richardson como Helen Cope, Amber Grappy como Tilly, Adam Loxley como Graham, Tim Preston como Gary, John Macmillan como Aaron, Rebekah Murrell como Suki, Jodie Price como Sonya, Sophie Wolff como Tara, Joseph Pharoah como Andy, Meghan Treadway como Kate, Ella-Rae Smith como Naomim Mathilde Thomine Storm como ToveSam Swan como Damian, Beth Lindsey como Sarah y Mark Rowley como el Sr. Godalming, entre otros.

La serie Siempre el mismo día de Netflix sorprende por su original trama, la buena interpretación de sus protagonistas y esa fotografía que enamora desde el primer episodio. Una buena opción para los amantes de las ficciones románticas que pueden también encontrar en Netflix otras como El diario de Noa, Orgullo y prejuicio, The Holiday o A todos los chicos de los que me enamoré y las series Un lugar par soñar, Todas las veces que nos enamoramos, Outlander o The Bridgerton, entre otras.