El actor Jason Bateman dirigirá ‘The Pinkerton’ para Warner Bros

El actor ganador del Emmy, Jason Bateman, ya tiene un nuevo proyecto entre manos. Uno que lo volverá a poner detrás de las cámaras, tras debutar en 2013 con Juegos de palabras y firmar su segundo largometraje La familia Fang, dos años después. El titulo según Deadline se llamará The pinkerton y la descripción de la producción habla de “un western híbrido de venganza sobrenatural”. Esta película estará producida por Warner Bros. y por la productora del cineasta J.J. Abrams, Bad robot.

The pinkerton estará basada en una agencia de detectives en la vida real que actuaban como seguridad privada en 1850. Esta agencia nacional fue establecida en Estados Unidos por el escocés Allan Pinkerton, ex alguacil adjunto en Illinois. En los primeros compases de su creación, los Pinkerton se especializaron en los robos de trenes. No obstante, el campo en el que se hicieron más conocidos fue diez años después, cuando supuestamente evitaron un intento de asesinato contra el presidente Abraham Lincoln, lo que los convirtió en los guardias personales del Presidente durante la Guerra Civil norteamericana.

No es la primera vez que la reconocida agencia se traslada al terreno de la ficción televisivo. En 2014, Adam Moore y Kevin Abrams nos brindaron una versión serial en la televisión canadiense, aunque sólo se emitió una temporada de 22 episodios. Además, este grupo de agentes son nombrados recurrentemente en varios westerns como una agencia especializada en encontrar y dar captura a los criminales más temidos.

Jason Bateman es más conocido por su faceta de actor. Concretamente sobre todo, lo hemos visto en comedias en las que, normalmente, hace gala de un sarcasmo muy característico. Esto puede verse en películas como Juno o Noche de juegos. Aunque es cierto que su protagonismo en la serie criminal Ozark ha cambiado radicalmente la visión que el público tenía de él. La serie finalizó el pasado 2022 y fue nominada a varios premios Emmy.

Por el momento se desconoce una fecha de estreno para The Pikerton, ni Warner ha confirmado todavía su reparto. Es de esperar que al igual que en los dos anteriores largometrajes que dirigió, Bateman protagonizará la historia. En su futura agenda fílmica, el actor aparecerá este año en Fool’s Paradise, una comedia dirigida por el actor de Colgados en Filadelfia, Charlie Day. También estará en el último thriller de acción de Jaume Collet-Serra junto a Taron Egerton que se titulará Carry-On.