Las series ‘The White Lotus’, ‘Ted Lasso’ y ‘Succession’ triunfan en los premios Emmy 2022

La madrugada del lunes 12 al martes 13 de septiembre se han dado a conocer en la ceremonia de la 74ª edición de los Premios Emmy los galardones más importantes de la televisión. Las series triunfadoras de los Premios Emmy 2022 han sido The White Lotus, Ted Lasso y Succession que han obtenid0 5, 4 y 3 premios, respectivamente.

El premio a la Mejor serie dramática lo ha obtenido la serie Succession (HBO Max) y el de Mejor serie de comedia Ted Lasso (Apple TV+). El premio a la Mejor miniserie se lo ha llevado The White Lotus (HBO Max).

En cuanto a los actores el Emmy 2022 al Mejor Actor principal de drama ha sido para el actor coreano Lee Jung-jae por El juego del calamar y a Mejor Actriz principal de drama Zendaya por Euphoria. El de Mejor Actor principal de comedia ha recaído en Jason Sudeikis por Ted Lasso y el de Mejor Actriz principal de comedia en Jean Smart por Hacks. En cuanto al premio al Mejor Actor principal de miniserie ha sido para Michael Keaton por Dopesick y el de Mejor Actriz principal de miniserie a Amanda Seyfried por The Dropout.

En cuanto a los secundarios el premio a Mejor Actor secundario de serie de drama ha sido para Matthew Macfadyen por Succession y el de Mejor Actriz secundaria de serie de drama para Julia Garner por Ozark. El premio al Mejor actor secundario de comedia lo ha logrado Brett Goldstein por Ted Lasso y el de Mejor Actriz secundaria de comedia para Sheryl Lee Ralph por Colegio Abbott. El elegido como Mejor Actor secundario de miniserie ha sido Murray Bartlett The White Lotus y la Mejor Actriz secundaria de miniserie Jennifer Coolidge también por The White Lotus.

El premio Emmy 2022 al Mejor Programa de sketches lo ha logrado para

Saturday Night Live (NBC) y Mejor Programa de variedades para Last Week Tonight With John Oliver (HBO). El Premio al Mejor Concurso ha sido para Lizzo’s Watch Out for the Big Grrrls (Amazon Prime Video).

El Premio a la Mejor dirección de serie dramática ha sido para Hwang Dong-hyuk por El juego del calamar y el de Mejor dirección de serie de comedia a MJ Delaney por Ted Lasso. El de Mejor dirección de miniserie o película para televisión lo ha logrado Mike White (The White Lotus).

El Premio al Mejor guion de serie dramática ha recaído en Jesse Armstrong (Succession), el de Mejor guion de serie de comedia para Quinta Brunson (Colegio Abbott), el de Mejor guion de miniserie o película para televisión para Mike White (The White Lotus) y el de Mejor guion de programa especial de variedades para Jerrod Carmichael (Jerrod Carmichael: Rothaniel).