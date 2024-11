‘Arcane’: ¿cuántos capítulos tiene la temporada 2 de la serie de Netflix?

El 2024 ha sido un año arrollador para la plataforma de Netflix, de eso no cabe duda. Numerosas ficciones estrellas de su catálogo han regresado tras años de larga espera, siendo Emily in Paris, Los Bridgerton o Soy Georgina algunas de ellas. Pero, lejos de quedar ahí, este mes de noviembre los suscriptores serán testigos del regreso de una de las animaciones más aclamadas: Arcane. La serie arrasó por completo en visualizaciones con su primera temporada, allá por el 2021. Pero, desde entonces, los fans de la producción no han sabido nada de la serie. Hasta ahora.

Tal y como se ha anunciado de forma oficial, Arcane vuelve a Netflix después de tres años de larga espera. Un anuncio muy esperado con el que, como no podía ser de otra manera, han revolucionado por completo a los fans de la saga. Pues, al parecer, la serie aterrizará de la mano de sus nuevos episodios más pronto que tarde. Eso sí, es importante señalar que los capítulos no serán lanzados del tirón. Pues, la plataforma jugará la fórmula que ya jugó hace unos años y los publicará de tres en tres. Pero, ¿cuándo se estrenan los primeros episodios? ¿cuántas entregas darán forma a la segunda temporada? ¡Te lo contamos!

¿Cuándo se estrena la segunda temporada de Arcane?

Como mencionábamos en líneas anteriores, la primera temporada de Arcane fue lanzada en Netflix el pasado 2021. Una primera toma de contacto con el espectador que aterrizó con un total de 9 episodios. Una serie de entregas que fueron presentadas con una duración que oscila los 40 minutos.

Ahora, y tras tres años de espera por parte de los fans, se ha confirmado que la animación volverá oficialmente este 9 de noviembre. Un regreso que no será único, pues los fans también deberán marcar los días 16 y 23 del mismo mes.

¿Cuántos capítulos tendrá?

De esta manera, Arcane se presenta en la plataforma de pago con su segunda temporada este 9 de noviembre. Un regreso que llegará de la mano de 3 episodios inéditos. Un lanzamiento muy esperado que reflejará la continuación de su historia, la cual quedó en pausa durante mucho tiempo. Pero, eso no será todo.

Los episodios de la producción serán lanzados de manera semanal. Por lo tanto, el próximo 16 de noviembre los seguidores podrán ver otros tres capítulos más. Todo ello para concluir la temporada el día 23, del citado mes, con los últimos tres capítulos. Así pues, esta nueva temporada llegará con un total de 9 entregas más.

La serie de Riot Games acumuló más de 30 millones de visualizaciones en los primeros seis días del lanzamiento de su primera temporada. Esta situación provocó que la ficción se posicionase en el número 1 del top 10 en series de Netflix. Un dato que se cosechó en un total de 50 países. Por ello, no se espera menos de la nueva temporada.