‘Wolfs’ todavía no se ha estrenado, pero Apple ya quiere una segunda parte

Wolfs es la esperada propuesta de Apple TV + que vuelve a reunir a Brad Pitt y a George Clooney en una misma película. El proyecto, escrito y dirigido por Jon Watts (Spider-Man: Homecoming), iba a tener un recorrido largo por las salas de cines antes de llegar al catálogo del streaming, pero ahora lo hará de forma limitada. Esto podría ser una mala noticia, y demostrar que la empresa liderada por Tim Cook no confía en el producto. Sin embargo, la multinacional ha confirmado una secuela incluso antes de que la primera parte haya podido aterrizar en el patio de butacas.

Los fans que esperaban con premura volver a ver la química entre Clooney y Pitt pueden estar tranquilos. Wolfs llegará a las salas de cine el próximo 20 de septiembre, tal y como estaba previsto, aparte de antes dejar su huella en el Festival de Cine de Venecia. Una fecha de estreno que se mantiene, en cambio sin una larga permanencia en los cines y poniendo una temprana fecha a su llegada en la plataforma, donde la cinta estará disponible tan solo una semana después, el 27 de septiembre. Además de sus dos estrellas principales, este thriller con una clara vis cómica completa en su reparto a Amy Ryan (Better Call Saul), Austin Abrams (Euphoria), Pooma Jagannathan (The Night Of) e Irina Dubova (La pareja perfecta), entre otros. Pero ¿a qué se debe este repentino movimiento por limitar la presencia de dos grandes estrellas en la cartelera?

El miedo a un nuevo fracaso comercial

Los dos protagonistas se rebajaron el sueldo para que Wolfs, pudiese tener un recorrido en los cines. Así que no sabemos cómo le habrá sentado a ambos productores la decisión del terminal. Pero dicha elección, parte del miedo a tener otro fracaso comercial en el box office. Una tendencia fruto de los tiempos complicados que vive la retribución actual en la taquilla y que tiene como ejemplo reciente el horrible desempeño económico de Fly Me to the Moon. Un filme protagonizado por Channing Tatum y Scarlet Johansson, que con un presupuesto de 100 millones de dólares, no logro si quiera alcanzar los 50 millones de recaudación a nivel mundial. El descalabro comercial no es un caso aislado, pues Los asesinos de la luna o Napoleón también sufrieron una respuesta a la baja por parte de los espectadores.

Con ello, algunos informes apunta a un mayor control de los costes por parte de la marca, siendo un poco más sobria en la producción de sus series y películas. Todo ello a pesar de que su negocio principal sea el de vender tecnología y no tanto, el de encontrar un rédito económico en sus narrativas. El aparente cambio de estrategia no obstante, no será una regla per se para el futuro de su política de estrenos. Pues por ejemplo, F1 tendrá una ambiciosa acogida en los cines de todo el mundo y se espera que sea un taquillazo inminente en 2025.

¿De qué trata ‘Wolfs’?

Por lo que sabemos, Watts regresará para escribir, dirigir y producir la hipotética Wolfs 2, aunque no se ha especificado todavía cuál será el reparto. ¿Tiene sentido plantear un seguimiento sin sus dos principales estrellas? ¿Será quizás un spin-off de algún personaje? Tenga el resultado que tenga en la taquilla, lo cierto es que la nueva colaboración entre las dos grandes estrellas es un reclamo en sí mismo y un aliciente relevante para otro de los objetivos que tiene a medio/largo plazo la empresa: mantener y aumentar el número de sus suscriptores.

En Wolfs encontramos a un Clooney que da vida a un solucionado de problemas profesional, contratado para cubrir un crimen complicado. Quienes recuerden al personaje de Harvey Keitel en Pulp Fiction sabrá del tipo de figura de la que estamos hablando. El trabajo de dicho personaje se complica cuando aparece el otro solucionado de problemas, interpretado por Pitt. Por lo que ambos se verán obligados a trabajar juntos, mientras su aparente tranquila noche se les va completamente de las manos.

Matt Dentler, director de largometrajes en Apple Original Films, reiteró el entusiasmo de la productora con el producto y confirmó la película de seguimiento que tendrá con Watts de nuevo a la cabeza: «Con la química extraordinaria y cautivadora de George y Brad bajo la gran dirección de Jon Watts, Wolfs combina todos los grandes elementos de la comedia, la acción y el drama en una película suavemente entretenida que dejará al público preparado para lo que viene a continuación. Estrenar la película en los cines antes de ponerla a disposición del público en general orce lo mejor de ambos mundos. Los espectadores, y estamos emocionados de ver a los fans abrazar la película mientras comenzamos a trabajar con Jon en la secuela».