‘Wolfs’: ¿Qué sabemos de la película en la que se reencontrarán George Clooney y Brad Pitt?

Se estrena este año, pero hasta el momento, sabemos muy poco de ella. Wolfs es la nueva película del director Jon Watts en la que los espectadores, podrán volver a ver juntos de nuevo a George Clooney y Brad Pitt. Un esperado encuentro de dos actores que formaron una dupla glamurosa e igualmente cómica, gracias a la trilogía de Ocean’s Eleven. Ahora, vuelven a reunirse en un proyecto financiado y distribuido por Apple TV+ y Sony Pictures, pero ¿qué es lo que realmente sabemos de este thriller lleno de estrellas?

Para empezar, hay que señalar que esta es una película en la que tanto Clooney como Pitt han puesto toda la carne en el asador. El gigante de la tecnología produce esta historia, pero los dos ganadores del Oscar firman del mismo modo como productores ejecutivos, a través de sus sellos personales; Plan B Entertainment (Pitt) y Smoke House Pictures (Clooney). De hecho, según se comenta desde el otro lado del charco, la confianza en el desarrollo de la historia es tal que los dos se han recortado el sueldo para simplificar su participación. Una implicación derivada del interés de los dos intérpretes para que Wolfs termine llegando al patio de butacas. «Fue un momento emocionante porque llegó a ser una de esas extrañas guerras de ofertas que ocurren de vez en cuando (…) Apple llegó con un gran número para Brad y para mí. Y dijimos que nos gustaría recibir menos mientras podamos garantizar tener un estreno en cines, y dijeron genial», contaba Clooney el año pasado cuando se anunció la colaboración.

‘Wolfs’: sinopsis y reparto

Sabemos bastante poco de Wolfs, sobre todo teniendo en cuenta que es una cinta pensada para llegar a la cartelera este mismo año y de la que todavía, no tenemos ni un primer adelanto. Si atendemos a la sinopsis que reseñan en IMDb, en el largometraje Clooney y Pitt dan vida a dos fixers a los que les encargan la misma misión. Palabra anglosajona que se usa para referirse a aquellas personas que resuelven problemas que nadie más puede solventar. Lo más probable en este caso es que la traducción del término se refiera a que son en realidad, dos asesinos a sueldo. En esta caso, presumiblemente se cree que tendrán que acometer el mismo crimen, por lo que deberán competir entre ellos si quieren recibir su correspondiente recompensa económica.

A pesar de que evidentemente ellos sean las dos figuras clave de la propuesta, no son las únicas caras reconocibles del reparto. Wolfs también cuenta con Amy Ryan, actriz norteamericana conocida sobre todo por su papel en la serie The Office y en películas como Birdman y El puente de los espías. Por otro lado, Austin Abrams, conocido por Euphoria y Revancha ya es la cara juvenil del relato y completando el elenco secundario, tenemos a Poorna Jagannathan, una actriz tunecina a la que descubrimos en El hombre del tiempo y que ha estado presente en miniseries como The Night of y Defender a Jacob.

Un director en auge

Watts es un cineasta con experiencia manejando a estrellas y con un muy buen hacer en términos de equilibrio entre la línea comercial y esa garantía de calidad, tan solicitada por el público. Responsable de la trilogía de Spider-Man protagonizada por Tom Holland, el director norteamericano no tuvo tanta suerte en sus inicios, tras un flojo debut con el filme de terror, Clown. No obstante, fue creciendo poco a poco con su siguiente película, Coche policial.

En este año, tendrá una gran implicación en el mundo de las series, siendo el showrunner responsable de la nueva ficción de Star Wars, Skeleton Crew. Del mismo modo, guionizará algunos capítulos de la serie sobre la IP de Destino final para HBO Max, la cual llevará por sobrenombre, Bloodlines.

¿Cuándo se estrenará?

Se espera que Wolfs llegue a los cines el 20 de septiembre de este 2024, por lo que dentro de poco deberíamos tener disponible al menos, un primer teaser tráiler. El rodaje está finalizado, por lo que al proyecto parece que simplemente le queda medir bien los tiempos para ir filtrando poco a poco la información necesaria. No se espera por otra parte, un retraso en su llegada a la taquilla y si esta se produjese sería una cuestión meramente estratégica. Septiembre es un gran mes para los estrenos y Wolfs competirá con otras ofertas derivadas de franquicias como Bitelchús Bitelchús o la cinta de animación Transformers One.

Tras su paso por el patio de butacas, la película se alojará en el cada vez más poblado catálogo de Apple TV +.