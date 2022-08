Ryan Gosling se unirá a Margot Robbie en la precuela de ‘Ocean’s Eleven’

Parece que no hay franquicia que Margot Robbie no pueda resucitar. Si hace algunos meses supimos que la actriz australiana protagonizaría el reboot de Piratas del Caribe, tan sólo unas semanas después, llegó a todos la noticia de su implicación en la franquicia de Ocean’s Eleven. Estando el proyecto todavía virgen, se desconocía de qué forma regresaría la historia de los famosos ladrones, no obstante las recientes informaciones apuntan a que se tratará de una precuela y que no será para nada la única estrella del proyecto, ya que Ryan Gosling está ya confirmado para este esperado regreso.

Antes de ponerse a colaborar (o quién sabe quizás a molestarse) para robar un nuevo casino, Ryan Goosling serán noticia el próximo 2023 cuando estrenen la esperada Barbie. Las imágenes del nuevo largometraje de Greta Gerwig han causado una auténtica devoción en las redes y por qué no decirlo cierta incertidumbre por ver qué es lo que la cineasta hace con un proyecto tan arriesgado como es esta adaptación de Warner Bros. Discovery. Presumiblemente la conexión con la major ha hecho que este dúo vuela a compartir reparto en la franquicia de robos elegantes de la compañía. Resucitar Ocean’s Eleven sería un gran movimiento por parte del gigante del entretenimiento, pues esta se encuentra entre los productos más rentables de su catálogo, junto a Harry Potter y el universo de DC.

La primera Ocean’s protagonizada por George Clooney, Julia Roberts y Brad Pitt ya fue en su momento un remake del título original protagonizado en los 60 por Frank Sinatra, Dean Martin y Sammy Davis Jr. Un grupo de veteranos de la Segunda Guerra Mundial que asaltaban cinco bancos de Las Vegas en la misma noche. Al final con Clooney y compañía no fue un único asalto, sino tres en tres películas independientes. La trilogía recibió una especie de reboot femenino en 2018 con Sandra Bullock haciendo de hermana del difunto protagonista, pero esta nueva propuesta no cuajó ni en entre el público ni en su relación con la crítica.

Robbie y Gosling cuentan con la fama internacional y la “clase” exigente para protagonizar la franquicia la famosa saga. Todavía no sabemos si la supuesta precuela se desarrollará cronológicamente en el momento de la cinta original o si en cambio, funcionará pocos años antes del largometraje dirigido por Steven Sordebergh. Antes, podremos ver a los dos actores juntos en Barbie, prevista de estreno para el 21 de julio de 2023.