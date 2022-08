‘The Fall Guy’: Ryan Gosling se une a David Leitch para seguir rodando acción

El director David Leitch se ha caracterizado por la acción más desenfadada cuando rueda sus películas. Este fin de semana estrena Bullet Train, junto a Brad Pitt, pero si damos un repaso a su breve filmografía descubrimos que es el responsable de algunos títulos sensacionales del género en los últimos años: John Wick, Atómica, Deadpool 2 y Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Ahora estrena un título lleno de velocidad y adrenalina, en el que Brad Pitt debe sobrevivir en un tren bala lleno de asesinos a sueldo. Promocionando la cinta, Leitch fue entrevistado por Collider, revelando información sobre su siguiente proyecto que, sorpresa, también es una cinta de acción: The Fall Guy.

Hasta ahora, lo que sabíamos de The Fall Guy es que estará protagonizada por Ryan Gosling, pero Leitch le contó al medio un poco sobre la historia original que inspiró su próximo filme: “Te puedo contar un poco. Es una reinvención del programa de los 80, finales de los 70 y principios de los 80, protagonizado por Lee Majors. Se trata de un doble que se ve envuelto en un drama loco fuera del negocio del cine, y se produce el caos. Entonces hay diversión y acción y estamos tratando de hacer una gran película de verano con eso. Universal es un apoyo increíble y Ryan ha colaborado mucho con el material, y comenzaremos a filmar en octubre. Y entonces, estamos en preproducción en este momento”.

Además de todo esto, David Leitch mencionó la experiencia metalingüística que proporciona un proyecto ambientado en el propio Hollywood, lo que propicia cameos y al mismo tiempo, usar sus experiencias personales para contar esta historia. “Queremos divertirnos con el mundo del cine”, señalaba el director, apuntando a que es un mundo propicio para ese drama y siendo rico en lo vivido tanto por el propio director como por Kelly (McCormick, productor):” Definitivamente nos divertiremos mucho jugando con la película, nuestras experiencias cinematográficas dentro de esta película”.

Antes de ser director, David Leitch trabajó como coordinador de especialistas en franquicias como Matrix o Tron: Legacy. Por otro lado, no es la primera vez que Gosling interpreta a un doble de acción. En Drive, estrenada en 2011, fue el misterioso conductor con un oscuro pasado que intentaba salvar a la Carey Mulligan y a su hijo del mundo del crimen. El actor ha participado recientemente en El agente invisible, la producción más costosa de la historia de Netflix (200 millones de dólares) y el año que viene será Ken en Barbie. No obstante, The fall guy nos garantiza que Gosling seguirá al pie del cañón en lo que al cine de acción se refiere.