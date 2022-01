Habían pasado 18 años desde que Neo y Trinity apareciesen por última vez en la gran pantalla, dentro de esa irregular trilogía llamada Matrix. La historia en tres partes dirigida por las hermanas Wachowski fue quizás el primer blockbuster que traía más complejidad al mainstream, siendo una trama extraña y difícil de dirigir para un púbico que estaba acostumbrado a que de alguna forma u otra siempre le contasen lo mismo. El hype que existía alrededor de este regreso titulado Matrix: Resurrections prometía una buena taquilla, debido al fandom que siempre ha existido dentro de la franquicia de Warner y sin embargo, ni siquiera su estreno en China parece poder salvarla de un naufragio económico.

Más de 200 millones de inversión entre el presupuesto de la película y la posterior promoción supone una apuesta arriesgada, aun estando en la época dorada de la nostalgia y de los reboots, como el también regreso de Los cazafantasmas demuestra. Vale que no es la mejor película para pegar un pelotazo en la taquilla, pero Sony Pictures ha conseguido unos números delirantes a pesar de estar todavía en una situación pandémica. Algo que ha alcanzado el cenit con Spider-Man: No way home. No obstante, Warner no parece haber aprendido de los errores del pasado de su propia estrategia de estrenos con el fracaso en salas de El escuadrón suicida. El estreno simultaneo es una lacra económica para la taquilla, no asegura una buena recaudación vía streaming y además, facilita en gran medida que estas producciones se pirateen.

Para cuadrar las cifras, Matrix: Resurrections debía recaudar al menos el doble de lo que había costado para frenar el agujero económico en las arcas de la productora. Hablando en bruto, la cinta dirigida por Lana Wachowski lleva más o menos 150 millones recaudados, por lo que el mercado chino era la última esperanza para este regreso.

Con lo recaudado en su primer fin de semana en oriente (7,5 millones de dólares) difícilmente se van a poder dar nuevas entregas a la franquicia, ya que salvo milagro, Warner Bros perderá más de 100 millones de dólares con Matrix: Resurrections.