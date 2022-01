Dese que se estrenó a mediados del pasado mes de diciembre, Spider-man: No way home no ha dejado de registrar unos números apabullantes cada fin de semana. Si ya batió todos los récords en la preventa de entradas, no es de extrañar que a día de hoy, acabe de convertirse en la sexta película más taquillera de la historia. La cinta que supone el apogeo del multiverso que Marvel ya inició con Loki, recaudó este fin de semana otros 33 millones de dólares en Estados Unidos. Unas cifras que cualquier otra producción habría firmado simplemente para su estreno.

La pandemia pospuso varios estrenos casi un año en 2020, debido a la imposibilidad que el virus ofrecía a cualquier evento social. Un fenómeno que no se queda en la terrible anécdota de dos años para el olvido, económicamente hablando para la taquilla y la exhibición, sino que posiblemente ha adelantado el cambio de paradigma en el consumo del entretenimiento. Productoras como Warner Bros, todavía a día de hoy mantienen una estrategia de exhibición basada en el estreno simultáneo en cines y HBO Max. Algo que critican duramente las fuerzas de la exhibición o productoras como Sony Pictures. Por su parte, a Disney este fenómeno ya le costó una dura controversia con el estreno de Viuda Negra y Scarlett Johansson.

Otras producciones no se han librado de chocarse estrepitosamente en la taquilla mundial. Eternals no recaudó lo suficiente, pero sin duda el gran golpe de Disney ha sido el remake de West side history que ha firmado Steven Spielberg. El musical tiene todas las papeletas para obtener varias nominaciones importantes en la próxima edición de los Premios Oscar.

La gran productora que más se ha beneficiado ha sido Sony Pictures, gracias a dos personajes del mundo de Spider-Man: El propio Peter Parker de Tom Holland y el simbionte Venom de Tom Hardy. Spider-Man No way home lleva 1536 millones de dólares, mientras que Venom: Habrá matanza ha cosechado también grandes resultados, recaudando 501,1 millones.

De esta forma, la tercera película dirigida por Jon Watts ha superado a títulos como Fast & Furious 7, Black Panther o la primera entrega de Los vengadores. Según las aproximaciones de este fin de semana y a falta de una confirmación oficial, la aventura del multiverso más grande de Marvel hasta la fecha rebasaría también a El rey león y Jurassic World. Vengadores: Infinity war y Star Wars VII: El despertar de la fuerza todavía están algo alejadas, pero ¿conseguirá el amigo y vecino de Nueva York alcanzar el tercer puesto que todavía, a día de hoy mantiene Titanic?