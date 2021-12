Que Spider-Man: No way home iba a hacer una gran taquilla es algo que todo el mundo sabía. Sobre todo, teniendo en cuenta los números que ofrecía la preventa de entradas y el hype que lleva rodeando a la producción durante casi un año. Lo que nadie se esperaba es que lo fuera a conseguir de una forma tan radicalmente rápida, habiendo llegado a los mil millones de dólares en la taquilla internacional, convirtiéndose así, en la película más taquillera de Sony Pictures, por detrás (de momento) de su predecesora, Spider-Man: Far from home. Sí ya de por sí, el propio estreno de este cierre de trilogía suponía un imán para el público, el hecho de haberse producido durante las vacaciones de navidad ha incrementado todavía más ese deseo de acudir a las salas.

En Estados Unidos, la cinta todavía está funcionando realmente bien a nivel de recaudación. El pasado fin de semana cosechó 19 millones y medio el viernes y 31,7 el sábado. En el extranjero, la coproducción de Marvel y Sony se llevó más de 120 millones de dólares, con un estreno en Tailandia de 3,5 millones. Unas cifras que provienen de una exhibición poderosa, con 61 mercados diferente, en más de 32.000 cines.

A esta conflictiva expansión del multiverso no le queda demasiado para alcanzar a Far from home, de hecho y viendo los escandalosos números que está consiguiendo, los poco más de 130 millones de diferencia podrían ser alcanzados el próximo fin de semana.

La gallina de los huevos de oro

Spider-Man es con diferencia el superhéroe más taquillero de la historia. En su momento las tres películas de Sam Raimi ya fueron un filón, despertando un interés descomunal de las productoras en el cine de superhéroes. Incluso el menor interés que generaron las dos entregas de Andrew Garfield funcionaron bien en el mercado, superando ambas la barrera de los 700 millones.

No es de extrañar que Sony no quiera perder su lucrativa asociación con Marvel y Disney (recordemos que aproximadamente un 80% de la taquilla va para la compañía nipona). Tom Holland quiere seguir con el personaje y su final, a modo de reinicio deja entrever varias entregas más del personaje, quién sabe si participando junto a Daredevil en la caída de Wilson Fisk o enfrentándose a Morbius junto al Blade de Marshala Ali. Lo que es seguro es que Marvel parece ansioso por incluirlo en las futuras entregas de los nuevos vengadores.